Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Šport

Weah povedie odbornú komisiu FIFA na pomoc v boji proti rasizmu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Komisia má podporovať iniciatívy proti rasizmu či vzdelávanie v tejto oblasti. M

Autor TASR
Zürich 5. septembra (TASR) - Bývalý libérijský reprezentant George Weah povedie odbornú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorej účelom je pomoc v boji proti rasizmu.

Komisia má podporovať iniciatívy proti rasizmu či vzdelávanie v tejto oblasti. Má 16 členov, medzi ktorých patria niekdajší svetoví hráči ako Didier Drogba, Emmanuel Adebayor alebo Briana Scurryová. „Je mi cťou zastávať túto funkciu. Ako som to robil v minulosti a robím to doteraz, vždy budem vyvíjať maximálne úsilie na podporovanie tohto športu, pretože futbal je život,“ uviedol Weah podľa AP.

Libérijčan si v minulosti obliekal dresy Paríža St. Germain či AC Miláno. Najúspešnejšie obdobie kariéry zažil v 90-tych rokoch, v roku 1995 získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. Dodnes je jej jediný africký držiteľ.
.

Neprehliadnite

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov

PREMIÉR FICO SA V UŽHORODE STRETOL S UKRAJINSKÝM PREZIDENTOM ZELENSKÝM

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

OBRAZOM: Futbalisti SR v boji o MS 2026 senzačne zdolali Nemcov 2:0