Web Realu Madrid nezvládol nápor po oznámení dohody s Mbappem

Madrid 4. júna (TASR) - Oznámenie o príchode francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho do Realu Madrid spôsobilo kolaps klubového webu španielskeho giganta. Jeho online návštevnosť po oznámení dlho očakávaného prestupu prudko narástla a niekoľko dlhých minút bol mimo prevádzky. Neskôr sa ho podarilo opäť spojazdniť.



Klub najskôr potvrdil skompletizovanie dohody v pondelok na sociálnych sieťach. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal so španielskym šampiónom a čerstvým víťazom Ligy majstrov zmluvu do 30. júna 2029. Fanúšikovia v snahe získať viac informácií nárazovo zahltili web, ten to nevydržal. "Krach webu nám má predznamenať, ako ostatné tímy v La Lige stroskotajú po Mbappeho podpise do Realu," napísal v diskusii jeden z fanúšikov.



Francúzsky útočník sa rozhodol prestúpiť na Santiago Bernabeu už vo februári, ale verejne to odmietal potvrdiť. So svojím predchádzajúcim tímom Parížom St. Germain sa oficiálne rozlúčil na začiatku mája. Šesťkrát s ním vyhral Ligue 1 a štyrikrát Francúzsky pohár. K svojmu novému zamestnávateľovi sa pripojí po blížiacich sa ME v Nemecku.