Wehrle počíta aj s Woltemadem: Do ďalšej sezóny ideme aj s Nickom

Stuttgart 20. júna (TASR) - Generálny riaditeľ futbalistov Stuttgartu Alexander Wehrle ráta do budúcej sezóny aj s Nickom Woltemadem. Talentovaný útočník prežíva životnú sezónu, no Wehrle v rozhovore pre nemecké médiá odmietol možnosť, že by mal v blízkej budúcnosti opustiť klub.



V rozhovore tvrdo poprel akýkoľvek záujem zo strany klubu okamžite dovoliť hráčovi odísť. „Do ďalšej sezóny ideme aj s Nickom a bodka. S hráčmi sme v neustálom kontakte, preto nie je potrebné konať urýchlene. Platí to aj pre Nicka,“ uviedol v rozhovore podľa agentúry DPA Wehrle. Vedenie si je však zároveň vedomé toho, že prípadný predaj by klubu výrazne finančne pomohol. „V podstate každý klub v Nemecku okrem Bayernu Mníchov musí myslieť hlavne na financie. S tým súvisia aj prestupy najlepších hráčov.“



Dvadsaťtriročný rodák z Brém získal so Stuttgartom v uplynulej sezóne Nemecký pohár. Predstavil sa aj v drese seniorskej reprezentácie na domácom turnaji Ligy národov, kde Nemci nenaplnili očakávania a obsadili štvrté miesto. Momentálne je súčasťou európskeho turnaja „dvadsaťjednotiek“ na Slovensku, kde sa so 4 gólmi stal najlepším strelcom skupinovej fázy.