Weiss bol po triumfe 2:0 nad APOEL-om spokojný, ale čaká ťažkú odvetu

Bratislava 8. augusta (TASR) - Trénerovi futbalistov bratislavského Slovana Vladimírovi Weissovi sa vyplnilo tušenie, že jeho zverenci budú mať od 70. minúty proti APOEL-u Nikózia fyzickú prevahu. Jeho zverenci ňou zmenili dovtedajší bezgólový priebeh a po triumfe 2:0 na Tehelnom poli pôjdu do odvety 3. predkola Ligy majstrov vo výhodnejšej pozícii ako ich cyperský súper.



Kým hráči Slovana už majú v nohách v začínajúcej sa sezóne sedem ostrých zápasov, APOEL ich odohral vrátane stredajšieho súboja na Tehelnom poli len tri. Ukázalo sa to ako veľká výhoda slovenského zástupcu. "Samozrejme máme radosť z víťazstva, dobrej hry a kulisy, za ktorú ľudom ďakujem. Veril som, že od 70. minúty budeme mať fyzicky navrch. Som rád a šťastný, že sa nám podaril takýto dobrý výsledok, ale čaká nás ťažká odveta v ťažkom prostredí. Dali sme dva góly a neinkasovali, nepustili sme súpera do vyloženej šance. Naopak, my sme mali 3-4 dobré príležitosti. Som rád, že Robo (Mak - pozn.), ktorý nehral od začiatku, dal fantastický gól a splnil do bodky to, čo som od neho chcel. Požiadal som ho, aby rešpektoval, že nebude v základnej zostave. Tento zápas som vnímal ako odmenu pre všetkých v klube za tie tri a pol roka, čo som tu, preto išiel od začiatku Tigran (Barseghjan - pozn.)," objasnil taktický zámer Weiss st.



Jeho tím práve po skvelej práci Barseghjana otvoril v 74. minúte skóre, keď si center arménskeho krídelníka zrazil do siete Radosav Petrovič. V nadstavenom čase prišla chvíľa Maka, ktorý "obaľovačkou" na vonkajšiu žrď stanovil konečný rezultát. "Takticky sme to uhrali, lebo sú silní na lopte. Zvládali sme vysoký pressing a berieme si dvojgólový náskok. Robov gól nám dal lepšiu šancu do odvety. Verím, že vonku dáme gól a postúpime. Máme dobrú defenzívu a výborného brankára. Dobre sa pripravíme aj na horúčavu a búrlivú atmosféru, ktorá nás tam čaká. Počasie bude nepriateľ, ale obrovské teplo bolo aj v Bosne a v Struge," poznamenal Weiss.



Slovan bez ohľadu na výsledok odvety s APOEL-om má istú minimálne hlavnú fázu Európskej konferenčnej ligy. Ambície slovenského šampióna však siahajú vyššie, postup do EL by bol posun vpred a účasť v LM fantastický úspech celého slovenského futbalu. V prípade postupu cez APOEL by sa Slovan stretol v play off LM s víťazom súboja FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť (prvý zápas 2:0). Weiss však vie, že mužstvo potrebuje posilniť na pozícii útočníka. "Potrebujeme ešte jedného útočníka. Ligu by zvládli hrať aj náhradníci, ale ak chceme byť úspešní aj v Európe a k tomu baviť divákov, musí prísť stredný útočník," dodal Weiss st.



Mak prišiel do Slovana v lete po skončení angažmánu v FC Sydney. Tridsaťtriročný hráč s množstvom medzinárodných skúseností dal za svoj materský klub už štvrtý gól. Predtým skóroval v LM proti Struge aj Celje, presadil sa aj v ligovom zápase s Komárnom. Tréner Weiss ho proti APOEL-u poslal na ihrisko až v 79. minúte, no za krátky čas sa Mak dostal k dvom nebezpečným strelám a druhou skoro "zbúral" Tehelné pole.



"Trošku bolo sklamanie, každý by chcel hrať od začiakku. Bol som z toho smutný, ale vedel som a cítil som, že keď nastúpim, pomôžem mužstvu. Je to krásny pocit v takomto dôležitom zápase a pred vypredaným štadiónom. Pre mňa sú to neopísateľné pocity, vrátil som sa domov a strelil gól," vravel po zápase Mak. Slovan má dosť času, aby sa svedomito pripravil na odvetu, ktorá je na programe v utorok 13. augusta o 19.00 SELČ v Nikózii. Cez víkend má v Niké lige voľno po tom, ako požiadal o odloženie zápasu v Skalici. "Oddýchneme si a pripravíme sa na APOEL. Chceli sme ísť do odvety s čo najlepším výsledkom, čo sa podarilo. Teraz už bude na nás, ako to zvládneme," dodal Mak.