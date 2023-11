Weiss chce postup v EKL už v Tórshavne: Inak by to bola tragédia

Tórshavn 29. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. očakáva vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy proti KÍ Klaksvíku od svojich zverencov taký výkon a výsledok, aby sa vyhli "športovej tragédii". Tá by podľa neho za súčasnej situácie v A-skupine nastala, ak by slovenský majster nepostúpil do vyraďovacej fázy súťaže.



Slovan si zaistí postup v prípade víťazstva, cieľ môže splniť aj remízou, ak v paralelnom (18.45 h) zápase A-skupiny nevyhrá Ľubľana doma nad Lille. Hlavný kouč však zdôraznil, že sa nechce spoliehať na iné výsledky, keďže v predvečer súboja (štvrtok, 18.45 h, Tórshavn) mohli z áčka matematicky postúpiť všetky štyri tímy. "Tak, ako je to životná šanca pre Klaksvík, tak je naša povinnosť uhrať výsledok, po ktorom budeme spokojní. Potrebujeme aspoň jeden bod, ale chceme vyhrať. Aj proti Ľubľane sa totiž môže stať všeličo," narážal na záverečný skupinový zápas na Tehelnom poli.



"Belasí" sú krok od toho, aby sa druhýkrát po sebe prebojovali do vyraďovacej fázy EKL. "Myslím si, že ak by sme za daného stavu a vývoja nepostúpili, bola by to tragédia. Zajtra máme kľúčový zápas a verím že odtiaľto odídeme spokojní. Je obdivuhodné a neuveriteľné, čo Klaksvík i Faerské v posledných rokoch dokázali v takejto malebnej krajine. Mám pred nimi rešpekt a viem, že to nebude prechádzka. My sme v dobrom postavenú v lige i v skupine, ale musíme to zajtra potvrdiť, inak by to stratilo pointu, že na čo sme tú konferenčnú ligu hrali," povedal Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferencii na štadióne Tórsvöllur.



Ten sa nachádza v hlavnom meste krajiny a Klaksvík na ňom hráva domáce zápasy v európskych pohárov. Pre hosťujúce celky pôsobí ako nedobytná pevnosť. Majster Faerských ostrovov celkovo neprehral už deväť domácich zápasov v európskych súťažiach. "Sú to severania, sú to bojovníci, predurčuje ich k tomu ich história. Ukázali to aj u nás v tom, ako dohrávali súboje. Sú to poctiví futbalisti, keď doma zabodujete s toľkými súpermi, tak niečo dokážete. Mám rešpekt k ich húževnatosti a ich bojovnosti. Nevyhráva sa tu ľahko, zažili to všetky mužstvá, my však veríme, že ich sériu prerušíme," pomenoval Weiss st. najväčšie zbrane súpera.



K nim sa radí aj Árni Frederiksberg. Tridsaťjedenročný krídelník dal v 12 dueloch tejto sezóny v európskych pohároch šesť gólov a na ďalších šesť prihral. V domácej lige nazbieral v 27 štartoch 13 gólov a 12 asistencií. Proti Ľubľane však dostal červenú kartu a tak vo štvrtok nenastúpi: "Ich najväčšia sila sú štandardné situácie a práve Frederiksberg má tú ľavú nohu neuveriteľnú. Prakticky 70% ich gólov išlo z jeho nohy. je to pre nich strata, ale nastúpi niekto iný a nahradí ho. Stále sa budú najviac opierať o štandardky a brejky."



Hlavný tréner vo štvrtok nemôže počítať so svojím synom Vladimírom Weissom ml., ktorý pre zranenie s tímom ani necestoval. Richard Križan vypadol na dlhšie a Lucas Lovat je vykartovaný. Problémy mal aj Nino Marcelli, no podľa trénera vo štvrtok nastúpi: "Nino mal natiahnutý brušný sval z reprezentácie. Týždeň netrénoval a absolvoval s nami dva-tri tréningy. Myslím si, že zajtra zasiahne do hry. Je rýchly, šikovný, čo je na tomto povrchu veľmi dôležité. Mal výpadok, ale nie taký veľký, aby nemohol nastúpiť."







Kuckovi "umelka" nesedí, ale verí: "Nebude robiť problémy"



Juraj Kucka chce vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy (EKL) pretrhnúť deväťzápasovú domácu sériu futbalistov KÍ Klaksvík bez prehry. Stredopoliar Slovana Bratislava verí, že jeho tímu nebude robiť problémy studené ostrovné počasie a ani umelá tráva štadióna Tórsvöllur.



Slovan nastúpi proti majstrovi Faerských ostrovov vo štvrtok od 18.45 h a v prípade víťazstva si zaistí postup do vyraďovacej fázy. "Všetci vieme, čo potrebujeme, máme dobrú formu, tím sa cíti dobre, nálada je výborná a teraz to potrebujeme pretaviť na ihrisku a ukázať našu kvalitu," vyhlásil tridsaťšesťročný stredopoliar.



Slovan vyhral v úvodnom vzájomnom stretnutí na Tehelnom poli, kde "belasí" otočili z 0:1 na konečných 2:1. V odvete bude podľa neho najväčší rozdiel povrch, keďže pri arktických podmienkach na štadióne v Tórshavne nie je možné použiť prírodnú trávu. "Veríme, že nám to nebude robiť problémy a budeme si hrať našu hru, na ktorú sme sa pripravili. Umelú trávu poznáme aj z našej ligy, ale našťastie na nej nehrávame toľko zápasov. Je to iný terén, je to tvrdšie, nepúšťa tak, ako prírodná tráva. No vieme, aké podmienky tu panujú, musíme to prijať a odohrať zápas ako na normálnej tráve," prízvukoval Kucka.



Klaksvík sa prebojoval do skupinovej fázy najmä vďaka výkonom v domácom prostredí, tam uhral aj všetky štyri body v A-skupine EKL a v prípade, že by vo štvrtok pridal ďalšie, poriadne by si zvýšil šancu na postup. Kucka však verí, že séria sa po deviatich dueloch skončí. Proti Klaksvíku hrá to, že od konca domácej súťaže 29. októbra odohral len jeden súťažný duel - v Ľubľane prehral 0:2. "Samozrejme, je to rozdiel a nie je to prijemné, keď sa skončí sezóna a hráte po dosť dlhej dobe. Hráči sa však na to dokážu nadstaviť, aby nič nepodcenili, takže to nemôžeme brať tak, že oni teraz mesiac nehrali. Určite sa pripravili, je to pre nich v Európe veľká šanca. Ale my sa pokúsime im tú sériu pretrhnúť," dodal.







/vyslaný redaktor TASR Michal Tegza/