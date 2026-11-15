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Weiss chystá veľa zmien, novým hráčom dal za príklad Prekopa
Z menoslovu vypadli kapitán Milan Škriniar, Dominik Greif, obrancovia Martin Valjent a Dávid Hancko i stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák.
Autor TASR
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Astana 15. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss si predstavuje pondelňajší prístup menej vyťažovaných hráčov ako výkon Erika Prekopa z piatkového zápasu proti Faerským ostrovom (2:2). Ten hral na netradičnej pozícii pravého krídla a strelil svoj prvý reprezentačný gól. Pred pondelňajším stretnutím Ligy národov v Kazachstane vynechal zo súpisky sedem kľúčových hráčov, keďže jeho tím už má istý postup do B-divízie.
Z menoslovu vypadli kapitán Milan Škriniar, Dominik Greif, obrancovia Martin Valjent a Dávid Hancko i stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák. „Zmien bude veľa a kľúčových hráčov nebude ľahké nahradiť. Prvá jedenástka je v podstate mimo a priestor dostanú hráči, ktorí čakajú na svoju šancu. Ich výkon si predstavujem ako pri Prekopovi. Budem chcieť lepší bežecký výkon ako proti Faerským ostrovom, nebol to dobrý výkon, aj keď sme postúpili. Boli sme technickí, ale dnes treba viac behať,“ uviedol Weiss na nedeľňajšej tlačovej konferencii.
Prekop strelil v Košiciach otvárací gól po centri Hancka vo svojom štvrtom stretnutí za národný tím. „Bol som samozrejme šťastný za gól, pár rokov dozadu by som o tom ani nesníval. Som trénerovi vďačný za dôveru, podporu a aj za pochvalu,“ povedal samotný útočník. Pozitívne slová si vyslúžil aj od klubového kouča a krajana Michala Gašparíka: „Písal mi ihneď po góle, poslal mi video a gratuloval mi. Vážim si to, je to splnený sen, ale bol by som nerád, keby do zostalo iba pri tom. Chcem na to nadviazať.“ Konkrétne ciele si dávať nechcel, no sám seba nevidí dlhodobo na novej pozícii. „Ďalšia méta je podávať kvalitné výkony, nejaké konkrétne veľké výroky nebudem hovoriť. Je pre mňa dôležité, aby sme boli dobrý tím a dobrá partia. Pre mňa je deviatka určite lepšia ako krídlo. Pokiaľ však má hráč dôveru trénera, snaží sa ísť na ihrisko a bojovať. Bol som trošku nervózny pred zápasom, no keď som sa do toho dostal, išlo to bokom. Chcel som byť nepríjemný v súbojoch a behať, gól bol bonus,“ dodal Prekop.
Weissov tím môže zvládnuť celú túto sezónu Ligy národov bez prehry. Posledný Kazachstan na ňu naopak čaká už sedem zápasov. „Budem spokojný ak tu vyhráme alebo podáme aspoň taký výkon, na ktorý máme. Bol by som rád, keby vyskočili nejakí hráči do základnej zostavy. Určite nás tu nečaká nič jednoduché. Neprišli sme si užiť na priateľský zápas, vieme akú má súper mentalitu, je to veľmi poctivý národ. Na ihrisku to bude o súbojoch, my sa tomu budeme chcieť prispôsobiť,“ dodal Weiss ohľadom zápasu, na ktorý by malo do Astana Arény prísť 13.000 ľudí.
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech ha/
Z menoslovu vypadli kapitán Milan Škriniar, Dominik Greif, obrancovia Martin Valjent a Dávid Hancko i stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák. „Zmien bude veľa a kľúčových hráčov nebude ľahké nahradiť. Prvá jedenástka je v podstate mimo a priestor dostanú hráči, ktorí čakajú na svoju šancu. Ich výkon si predstavujem ako pri Prekopovi. Budem chcieť lepší bežecký výkon ako proti Faerským ostrovom, nebol to dobrý výkon, aj keď sme postúpili. Boli sme technickí, ale dnes treba viac behať,“ uviedol Weiss na nedeľňajšej tlačovej konferencii.
Prekop strelil v Košiciach otvárací gól po centri Hancka vo svojom štvrtom stretnutí za národný tím. „Bol som samozrejme šťastný za gól, pár rokov dozadu by som o tom ani nesníval. Som trénerovi vďačný za dôveru, podporu a aj za pochvalu,“ povedal samotný útočník. Pozitívne slová si vyslúžil aj od klubového kouča a krajana Michala Gašparíka: „Písal mi ihneď po góle, poslal mi video a gratuloval mi. Vážim si to, je to splnený sen, ale bol by som nerád, keby do zostalo iba pri tom. Chcem na to nadviazať.“ Konkrétne ciele si dávať nechcel, no sám seba nevidí dlhodobo na novej pozícii. „Ďalšia méta je podávať kvalitné výkony, nejaké konkrétne veľké výroky nebudem hovoriť. Je pre mňa dôležité, aby sme boli dobrý tím a dobrá partia. Pre mňa je deviatka určite lepšia ako krídlo. Pokiaľ však má hráč dôveru trénera, snaží sa ísť na ihrisko a bojovať. Bol som trošku nervózny pred zápasom, no keď som sa do toho dostal, išlo to bokom. Chcel som byť nepríjemný v súbojoch a behať, gól bol bonus,“ dodal Prekop.
Weissov tím môže zvládnuť celú túto sezónu Ligy národov bez prehry. Posledný Kazachstan na ňu naopak čaká už sedem zápasov. „Budem spokojný ak tu vyhráme alebo podáme aspoň taký výkon, na ktorý máme. Bol by som rád, keby vyskočili nejakí hráči do základnej zostavy. Určite nás tu nečaká nič jednoduché. Neprišli sme si užiť na priateľský zápas, vieme akú má súper mentalitu, je to veľmi poctivý národ. Na ihrisku to bude o súbojoch, my sa tomu budeme chcieť prispôsobiť,“ dodal Weiss ohľadom zápasu, na ktorý by malo do Astana Arény prísť 13.000 ľudí.
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech ha/