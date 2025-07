Weiss je pred odvetou opatrný. Ešte nie je koniec, hovorí

odvetný zápas 2. predkola LM:



utorok 29. júla



21.00 HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava



/štadión Zrinjski Mostar, rozhodujú: Kardesler - Tugral, Ogzay (všetci Tur.), prvý zápas 0:4/



Bratislava 28. júla (TASR) - S komfortným náskokom pôjdu futbalisti Slovana Bratislava na odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov. V Bosne a Hercegovine sa im v utorok od 21.00 SELČ postaví do cesty domáci HŠK Zrinjski Mostar a "belasí" po domácom triumfe 4:0 odleteli s imperatívom postúpiť ďalej. Napriek dominantnému výkonu spred týždňa je však tréner Vladimír Weiss opatrný.Hráči slovenského šampióna narazili na súpera z Bosny po štvrtý raz a tretíkrát v krátkom čase. V auguste pred dvoma rokmi na štadióne Gradski zvíťazili 1:0, doma remizovali 2:2. Rok predtým sa po dramatickom dvojzápase prebojovali do skupinovej časti Konferenčnej ligy. Na pôde súpera prehrali 0:1, no doma po triumfe 2:1 zvládli aj jedenástkový rozstrel. S Mostarom sa v 2. predkole LM stretli aj v roku 2009, súpera vyradili po výsledkoch 0:1 vonku a 4:0 doma. A práve na dve prehry na horúcej pôde v Bosne tréner Weiss upozornil."Belasých" čaká v Mostare okrem nabudených hráčov i fanúšikov aj veľké teplo, mesto leží v údolí medzi skalami a hoci sa hrá až večer, teplota bude vysoká.“ dodal tréner Slovana.Jeho zverenci si pred zápasom nespravili chuť v lige, v prvom zápase sezóny remizovali na pôde nováčika z Prešova 2:2. Kormidelník "belasých" nebol spokojný ani s výsledkom a ani s výkonom. Do duelu však postavil až jedenásť nových hráčov oproti utorkovému stretnutiu na Tehelnom poli. Zrinjski mal odohrať svoj prvý ligový zápas v nedeľu doma s FK Sarajevo, ale napokon ho pre pohárové povinnosti odložil.Úvodný výkop v Mostare je na programe o 21.00, duel budú viesť arbitri z Turecka. Ako hlavný Arda Kardesler. Tím, ktorý vypadne v druhom predkole LM, bude pokračovať v treťom predkole Európskej ligy a postupujúce mužstvo si zároveň zabezpečí účasť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy.