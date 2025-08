Weiss kritizoval výkony nových hráčov: Musia pridať

Bratislava 2. augusta (TASR) - Tréner bratislavského Slovana nie je zatiaľ spokojný s výkonmi futbalistov, ktorí v lete pribudli do kádra sériového slovenského majstra. Podľa Vladimíra Weissa ťahajú mužstvo stále tí istí hráči a očakáva, že sa k nim pridajú ďalší. Kouč Slovana bol napriek jasnému triumfu 4:1 nad Podbrezovou v sobotnom zápase 2. kola Niké ligy poriadne kritický k výkonom letných „posíl“.



Po postupe cez Zrinjski Mostar do 3. predkola Ligy majstrov je jasné, že Slovan čaká opäť ďalšia jeseň nahustená zápasmi v lige a na európskej pohárovej scéne. Na to potrebujú „belasí“ nielen široký, ale aj kvalitný káder. „Podbrezová bola dnes výborná, zato niektorí naši hráči musia hrať lepšie. Hrajú pod svoj limit a stále to ťahajú tí istí. Oživenie mužstva nie je také, ako by som si predstavoval. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale na ihrisku to tak nevyzeralo. Hra nie je taká, akú sme predvádzali v minulej sezóne. Som kritický, lebo viem, čo od tohto mužstva môžem čakať. Musíme pridať. Nebudem tu sto rokov, ani Vlado (Weiss ml. - pozn.) tu nebude stále, to isté platí pre Bajriča a Kašiu. Posily musia mať kvalitu a dušu pre Slovan,“ nešetril kritikou tréner Weiss.



Kouč Slovana vyzdvihol výkon Kenana Bajriča. Slovinský obranca zastavil viaceré nebezpečné akcie hostí a patril medzi najlepších hráčov na ihrisku spolu s Rahimom Ibrahimom, ktorý strelil upokojujúci tretí gól favorita až v závere stretnutia. „Keby sme dnes nemali vzadu Kenana, prehrávali by sme o tri góly. Sú tam pozičné chyby, ktoré na Kairate nemôžeme robiť, aj keď zostava bude iná ako dnes. Niektorí hráči, ktorí prišli, odchodili zápas. Viem, čo toto mužstvo môže dokázať, ale všetci musia hrať na 100-120 percent. Nedostatky sa v lige ešte stratia, v Európe nie. Zajtra si oddýchneme a v pondelok letíme do Kazachstanu, kde nás čaká ťažký súper a vypredaný štadión. Musíme byť rozumnejší, ale my vieme hrať takéto zápasy. V stredu uvidíme, na čo máme,“ uviedol Weiss na margo úvodného duelu 3. predkola Ligy majstrov, ktorý Slovan odohrá na pôde Kairatu Almaty.



Podbrezová najmä v prvom polčase predviedla na Tehelnom poli sympatický výkon. Za stavu 2:1 mala šance na vyrovnanie, ale koncovka nebola jej silná stránka. Po prehre na Slovane má v tabuľke na konte tri body za triumf 3:1 nad Košicami. „Pre nás je to trošku krutý výsledok. Prvý polčas bol totiž veľmi dobrý z našej strany. Slovan išiel do vedenia, ale mali sme tam situácie, ktoré sme mohli dotiahnuť do konca. Neuznali nám gól, škoda aj šancí Demla a Smékala, z ktorých sme mohli vyrovnať. Slovan v závere využil naše chyby a zaslúžene vyhral. Taká je realita, ale videli sme výborný ligový zápas,“ zhodnotil duel kouč hostí Štefan Markulík.