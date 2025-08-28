< sekcia Šport
Weiss ml. dostal od UEFA trojzápasový dištanc
Autor TASR
Nyon 28. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Vladimír Weiss ml. dostal od disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) zákaz štartu v troch zápasoch európskych pohárových súťaží. Vo štvrtok o tom informoval web sport.sk.
Krídelník Slovana Bratislava dostal trest za vylúčenie po domácom dueli 3. predkola Ligy majstrov s Kajratom Almaty. Slovenskému šampiónovi nepomôže v úvodných troch zápasoch hlavnej fázy Európskej ligy, resp. Konferenčnej ligy, v závislosti od výsledku odvety play off EL na pôde Young Boys Bern.
Weissovi ml. ešte trest nezačal plynúť, keďže nebol zaradený na súpisku bratislavského tímu pre dvojzápas s YB Bern. Celkovo tak bude chýbať Slovanu minimálne v piatich európskych pohárových stretnutiach.
Tridsaťpäťročný krídelník nezvládol emócie po odvetnom dueli s Kajratom, v ktorom Slovan po 90 minútach viedol nad súperom 1:0 a nasledovalo predĺženie, keďže kazašský majster doma zvíťazil takisto 1:0. Zápas napokon dospel až do jedenástkového rozstrelu, v ktorom si Kajrat zabezpečil postup do play off a neskôr cez Celtic Glasgow prenikol až do ligovej fázy LM.
Po záverečnom hvizde na Tehelnom poli vybehol na trávnik člen realizačného tímu Kajratu, obrátil sa k tribúnam a ukázal im prst na ústach. Týmto gestom naznačil, aby mlčali. Kapitána Slovana to rozhnevalo, rozbehol sa za ním a hodil po ňom chránič. Následne ešte do neho kopol a od arbitra dostal červenú kartu.
