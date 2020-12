Weiss ml. má za sebou operáciu pruhu, cíti sa dobre

Bratislava 6. decembra (TASR) – Futbalista Slovana Bratislava Vladimír Weiss ml. tento týždeň podstúpil operáciu pruhu. Podľa klubového webu by mal stihnúť začiatok zimnej prípravy.



Problémy sa uňho objavili už skôr, no riešiť sa ich rozhodol až po tom, ako si na začiatku novembra privodil svalové zranenie, pre ktoré musel odložiť aj dlho očakávaný návrat do reprezentačného dresu. “Možno aj to svalové zranenie vyplynulo práve z dôvodu, že som pociťoval obmedzenie na jednej strane tela, a pri pohybe som si niečo kompenzoval. Po porade s lekárskym tímom na Slovane sme sa rozhodli, že najlepšie bude podstúpiť operáciu čo najskôr, aby som od januára mohol naskočiť do zimnej prípravy.“



Tridsaťjedenročný krídelník podstúpil rovnakú operáciu už v marci: “Väčšinou sa stáva, že ak je športový pruh len na jednej strane, tak sa po operácii vytvorí aj na druhej, čo bol práve môj prípad. Pár mesiacov po operácii ma začala pobolievať druhá strana tela. Mám tri dni po operácii a cítim sa dobre. Samozrejme, chvíľu potrvá, kým budem úplne fit,“ povedal Weiss, ktorý s určitosťou nezasiahne do zvyšných dvoch ligových kôl – nedeľňajšieho derby v Trnave a ani domácej rozlúčky proti Žiline.



V drese Slovana Bratislava odohral od februárového príchodu 14 duelov, v ktorých zaznamenal jeden gól a tri asistencie.