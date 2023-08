Weiss ml. necestoval so Slovanom do Haify na odvetu 3. predkola LM

Haifa 13. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v nedeľu pricestovali do izraelskej Haify. Do dejiska utorňajšej odvety (19.00 SELČ) 3. predkola Ligy majstrov s tímom necestoval kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý má problémy s lýtkom aj achilovkou.



"Odhadovali sme, že Vladovo zranenie, ktoré si privodil doma s Banskou Bystricou, nebude mať až také dlhé trvanie. Pokúšal sa trénovať s tímom, predvčerom i včera to vyzeralo dobre, ale dnes na poslednom tréningu pociťoval diskomfort z nakopnutého lýtka, navyše mal problémy s achilovkou. Tréning nedokončil, takže s nami neodletel," citoval klubový web skslovan.com asistenta trénera Borisa Kitku.



"Belasí" odleteli skôr, aby mali čas na aklimatizáciu. Okrem Weissa necestoval ani Čech Jaromír Zmrhal, ktorý sa zranil v sobotnom ligovom súboji proti Skalici (2:1). Ak chce Slovan pokračovať v boji o najprestížnejšiu klubovú súťaž, musí v utorok zmazať gólové manko z domáceho zápasu na Tehelnom poli, ktorý slovenský zástupca prehral s Maccabi Haifa 1:2. "Haifa je doma veľmi silná, minulý rok hrala v skupine Ligy majstrov, takže je jasné, prečo bude utorňajší zápas náročný. Vypadnutím Vlada nám odpadla kreatívna zložka, ktorú sme na tento duel mali, no musíme sa s tým vyrovnať. Priznávam, narušilo nám to trochu plány, no ako trénerský štáb si musíme sadnúť a nájsť najvhodnejšiu alternatívu, ktorá by bola pre mužstvo prospešná," dodal Kitka.