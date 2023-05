Weiss ml. obhájil cenu pre najlepšieho hráča Fortuna ligy

PREHĽAD OCENENÝCH:



Najlepší hráč: Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší tréner: Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší strelec: Nikola Krstovič (DAC 1904 Dunajská Streda) – 18 gólov



Cena fanúšika, osobnosť Fortuna ligy: Nikola Krstovič (DAC 1904 Dunajská Streda)



Objav sezóny: Artur Gajdoš (AS Trenčín)



Cena fair play: MFK Ružomberok



Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak



Najlepší asistent rozhodcu: Branislav Hancko







TRIBÚNA SLÁVY:



Pavol Diňa: v kategórii hráč



Jozef Jankech: v kategórii tréner



Jozef Adamec (in memoriam): v kategórii osobnosť



Jedenástka sezóny Fortuna ligy 2022/23:



Brankár: Ľubomír Belko (MŠK Žilina, 9 hlasov)



Obrancovia: Jurij Medveděv (Slovan, 9 hlasov), Guram Kašia (Slovan, 18 hlasov), Marek Kristián Bartoš (Podbrezová, 10 hlasov), Lucas Lovat (13 hlasov)



Stredopoliari: Aleksandar Čavrič (Slovan, 16 hlasov), Juraj Kucka (Slovan, 18 hlasov), Miroslav Káčer (DAC 1904, 13 hlasov), Vladimír Weiss (Slovan, 23 hlasov)



Ofenzívny stredopoliar: Róbert Polievka (MFK Dukla, 25 hlasov)



Útočník: Nikola Krstovič (DAC 1904, 23 hlasov)



Výsledky hlasovania (individuálne ocenenia):



Najlepší hráč:



1. Vladimír Weiss ml. (Slovan): 15 hlasov



2. Róbert Polievka (MFK Dukla): 7 hlasov



3. Juraj Kucka (Slovan): 2 hlasy







Najlepší tréner:



1. Vladimír Weiss st. (Slovan): 14 hlasov



2. Adrián Guľa (DAC 1904): 5 hlasov



3. Roman Skuhravý (Podbrezová): 3 hlasy







Objav sezóny:



1. Artur Gajdoš (Trenčín): 7 hlasov



2. Šimon Faško (Podbrezová): 6 hlasov



3. Jakub Uhrinčať, Róbert Polievka (obaja MFK Dukla): 2 hlasy







Cena fanúšika:



1. Nikola Krstovič (DAC 1904): 59,7% hlasov



2. Róbert Polievka (MFK Dukla): 20,5% hlasov



3. Vladimír Weiss (Slovan): 19,8% hlasov







Rozhodca:



1. Ivan Kružliak: 24 hlasov



2. Peter Kráľovič: 8 hlasov



3. Michal Smolák: 7 hlasov







Asistent rozhodcu:



1. Branislav Hancko: 15 hlasov



2. Ján Pozor: 12 hlasov



3. Adam Jekkel, Daniel Poláček: 5 hlasov

Senec 21. mája (TASR) - Najlepším hráčom uplynulého ročníka futbalovej Fortuna ligy sa stal rovnako ako vlani Vladimír Weiss mladší. Kapitán bratislavského Slovana, ktorý priviedol svoj tím k obhajobe titulu, triumfoval v ankete pred útočníkom Róbertom Polievkom (Dukla Banská Bystrica) a spoluhráčom Jurajom Kuckom.citovala tlačová správa Únie ligových klubov Weissa ml., ktorý sa na galavečeri nezúčastnil, ospravedlnil sa z osobných dôvodov.Výsledky ankety Jedenástka sezóny Fortuna ligy 2022/23 vyhlásili v nedeľu večer v Hoteli Senec. Zastúpenie v nej má päť klubov, no dominujú v nej najmä futbalisti Slovana. "Belasí" získali už piaty titul za sebou, aj preto je v najlepšej jedenástke až šesť futbalistov Slovana, dvojnásobné zastúpenie má DAC Dunajská Streda a po jednom hráčovi Podbrezová, Dukla Banská Bystrica a MŠK Žilina.Najlepším brankárom sa stal Ľubomír Belko z MŠK Žilina, ktorý získal len o dva hlasy viac ako Samuel Petráš z DAC 1904 na druhom mieste. Obrana je takmer čisto "belasá", napravo je Jurij Medveděv (Slovan), stopérsku dvojicu tvoria Guram Kašia (Slovan) a Marek Kristián Bartoš (Podbrezová), post ľavého obrancu zastáva Lucas Lovat (Slovan). Najlepším pravým stredopoliarom sa stal 15-gólový Aleksandar Čavrič (Slovan), v strede figurujú Juraj Kucka (Slovan) a Miroslav Káčer (DAC 1904), najlepším ľavým stredopoliarom sa stal Vladimír Weiss (Slovan). Za najlepšieho ofenzívneho stredopoliara/útočníka bol vyhlásený Róbert Polievka z Banskej Bystrice, ktorý získal od poroty najviac hlasov (až 25). Na hrote svieti najlepší strelec súťaže, 18-gólový Nikola Krstovič z DAC 1904.Ocenenie najlepší tréner Fortuna ligy obhájil Vladimír Weiss st., objavom sezóny sa stal Artur Gajdoš z AS Trenčín. Cenu fanúšika pre osobnosť Fortuna ligy, ktorú volia fanúšikovia prostredníctvom online hlasovania na webe tvnoviny.sk, získal dunajskostredský kanonier Nikola Krstovič.Únia ligových klubov odštartovala pri príležitosti tridsiateho výročia samostatnej ligy novú tradíciu. Významné osobnosti ligového futbalu uvedie na tzv. Tribúnu slávy, čo je obdoba Siene slávy. V sezóne 2022/23 svoje čestné miesto na Tribúne slávy zaujali Pavol Diňa v kategórii hráč, Jozef Jankech v kategórii tréner a Jozef Adamec in memoriam v kategórii osobnosť.vysvetľuje prezident ÚLK Ivan Kozák.V ankete Jedenástka sezóny hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner reprezentácie SR "A", tréner SR "21", technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska, prezident Klubu ligových kanonierov, prezident Únie futbalových profesionálov a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.