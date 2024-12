Weiss ml. po návrate priznal, že bojoval s vyhorením: Nemal som silu

Madrid 12. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší sa po dvojmesačnej pauze vrátil do súťažného kolotoča. Tridsaťpäťročný krídelník Slovana Bratislava si premyslel pôvodné rozhodnutie ukončiť kariéru a nastúpil v závere stredajšieho zápasu Ligy majstrov na pôde Atletica Madrid (1:3).



Weiss ml. predtým naposledy štartoval v domácom súboji elitnej súťaže proti svojmu bývalému klubu Manchestru City (0:4). Pár dní po ňom oznámil generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml., že kapitán tímu končí. "Po zápase s Manchestrom City som v kabíne povedal, že končím a že nemám silu mužstvu ďalej pomôcť. V tej chvíli a po nejakom dlhšom premýšľaní som to cítil, ako som to cítil. Bolo to vyhorenie, ktoré si myslím, že je u každého človeka normálne. U mňa to bolo tým, že som veľmi prežíval zápasy a tým, že som vždy chcel na ihrisku a pre Slovan odovzdať všetko. Prišli chvíle, keď som sa trápil herne či fyzicky, všetko ma bolelo a nevedel som v sebe nájsť silu. Preto som povedal, že končím," objasnil Weiss ml. v rozhovore pre klubový web.



Hoci svojim spoluhráčom nebol k dispozícii na trávniku, z tímu úplne neodišiel. "Povedal som, že keď ma bude mužstvo potrebovať v kabíne, tak tam zostanem. Tak som aj urobil a zostal som tam až do reprezentačnej pauzy, keď som na dva týždne odišiel mimo Slovenska," dodal Weiss ml. Práve dovolenka mu podľa vlastných slov dopomohla k rozhodnutiu vrátiť sa: "Potreboval som vypnúť hlavu, vypnúť telefón. Komunikoval som iba s deťmi, s mamou a pár najbližšími kamarátmi. Potreboval som reset. Povedal som si, že sa vrátim. Keď som sa vrátil zo Srí Lanky aj s mojím kamarátom Filipom Šebom, nastal rozhovor s 'Kucom', s Kašiom, s 'Robim' Makom a, samozrejme, s 'Paušom' a tými najskúsenejšími. Boli za, za čo som bol veľmi rád."



Syn trénera Vladimíra Weissa st. priznal, že súťažný návrat mal pôvodne absolvovať až v sobotnom ligovom zápase proti Dunajskej Strede, nie v Madride. Situáciu zmenilo zranenie Danyla Ignatenka tesne pred stretnutím. "Otcovi som hovoril, že keď nás bude dosť na celú súpisku, tak nechcem byť na lavičke. Chcel som, aby tu boli hráči, ktorí boli pri mužstve celý čas a aby hrali oni. Potom ale vypadol 'Igna' a dohodli sme sa tak, že keď bude stav taký, že budem môcť pomôcť, tak do zápasu naskočím, čo sa nakoniec podarilo," skonštatoval krídelník.



Slovanu zo zostavy vypadol nielen Ignatenko, ale počas duelu v Madride sa zranil aj najlepší strelec tímu Tigran Barseghjan. "Samozrejme, veľmi nás mrzí strata 'Tigra', o ktorom všetci vieme, že to posledné mesiace ťahal a bol naozaj fantastický. V sobotu nám bude veľmi chýbať. V tabuľke sme iba o bod pred Žilinou a vieme, že to nebude ľahké. Budeme bojovať a ja sa budem snažiť sa čo najskôr dostať do optimálnej formy, aby som tímu opäť pomáhal tak, ako kedysi," zdôraznil bývalý slovenský reprezentant.



Tridsaťpäťročný hráč cíti, že "belasým" v LM rastie sebavedomie. Mužstvo je po šiestich zápasoch naďalej bez bodu, ale od novembrového stretnutia s Dinamom Záhreb (1:4) sa herne zlepšilo. "Možno keby bolo poradie zápasov iné, tak potrápime aj ostatných. Samozrejme, každý má svoju kvalitu, ale chalani naozaj ukazujú, že si viac veria na lopte, sú tam fakt krásne akcie. Dúfam, že si tie vedomosti zoberieme do budúcna a že na Tehelnom poli uvidíme Ligu majstrov častejšie," uzavrel Weiss ml.