< sekcia Šport
Weiss ml. po vypadnutí z európskej súťaže: „V zime musia prísť zmeny“
V piatich zápasoch európskej súťaže Slovan bodoval len raz, keď na Tehelnom poli zdolal favorizované Rayo Vallecano 2:1.
Autor TASR
Skopje 12. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava majú po štvrtkovom programe Konferenčnej ligy osud v Európe spečatený. Bezprostredne po prehre na pôde Škendije Tetovo (0:2) to vedel aj kapitán Vladimír Weiss ml., podľa ktorého v tíme absentujú sebavedomie i snaha a počas zimnej prestávky sa musí niečo zmeniť.
V piatich zápasoch európskej súťaže Slovan bodoval len raz, keď na Tehelnom poli zdolal favorizované Rayo Vallecano 2:1. Po 5. kole figuruje na 31. pozícii a keďže momentálne posledný postupujúci Lincoln Red Imps z Gibraltára má na konte sedem bodov, koniec je pre „belasých“ istý. „Z Konferenčnej ligy sme vonku a treba na to zabudnúť. Celkovo musíme mať čisté hlavy, pripraviť sa na Žilinu a nejako to dobojovať do zimy. Ale určite musia prísť v zime nejaké zmeny. To vidí každý. Treba si sadnúť za okrúhly stôl, pozrieť sa na seba do zrkadla a nájsť, čo sa deje,“ uviedol Weiss po zápase v Skopje.
Tridsaťšesťročný krídelník po zamyslení povedal, že tím potrebuje väčších ťahúňov. „Nechcem samozrejme nikoho uraziť alebo niečo, ale chýba nám to. Chýba nám Kucka, chýba nám Kankava, chýba nám Čavrič, chýba nám Šporar, chýba nám Tigran na ihrisku. Ten futbal sa oklamať nedá. Sú to nielen výborní hráči, ale aj individuality a bohužiaľ, ťahá sa to ťažko,“ pokračoval kapitán Slovana a nadviazal na slová svojho otca a trénera Vladimíra Weissa st. o absentujúcom hrotovom útočníkovi: „Chýba nám útočník, keď si môžeme podržať loptu, doplniť útok. Ťažko sa tam dostávame. Robi s Ninom sa tam snažili, potom sme to vymenili, išli sme na troch. Chýba nám aj klasická devina, ale nechcem sa na to vyhovárať. Musíme hrať lepšie, sme si toho vedomí.“
Slovan cestoval do Severného Macedónska po dvoch ligových prehrách s Ružomberkom (1:2) a v Košiciach (0:2). Súdržnosť a naladenie však podľa Weissa neboli problém, atmosféra počas rozcvičky bola údajne dobrá. Do Skopje prileteli aj hráči, ktorí v zápase nemohli nastúpiť. „Je to ťažko, robím čo sa dá. Všetci v kabíne robíme, čo sa dá, ale, bohužiaľ, niekedy to nejde. Uvidíme. Máme dva zápasy, musíme sa vzchopiť. Nie je to o tom, že by tí chalani nechceli. Proste niekedy to je ťažké. Ale ako som povedal, my sme sa do tejto situácii dostali a musíme ukázať ten charakter, ktorý, ja verím, že v tej kabíne je a že chalani ešte zabojujú a že sa to otočí,“ dodal kapitán.
„Belasí“ inkasovali prvýkrát v 33. minúte, keď si hlavičku Liridona Latifiho nešťastne stečoval Kenan Bajrič. V nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil Sebastjan Spahiu a hosťujúci fanúšikovia počas prestávky zbalili transparenty. Po zmene strán ich na tribúne zostalo minimum. „Ja sa im absolútne nečudujem, pretože aj keď si myslím, že dnes sme bojovali a chceli sme, len to nešlo. Ale mali sme aj zápasy, v ktorých som nevidel niekedy takú snahu, ktorú v tom mužstve potrebujeme,“ konštatoval Weiss.
Lídri Niké ligy podľa neho musia zabojovať. V nedeľu ich čaká náročný duel so Žilinou, „šošoni“ pôjdu v prípade triumfu na čelo tabuľky. „Povedal som to, že my nemôžme alebo nebudeme vyhrávať zápasy iba kvôli tomu, že sme Slovan. Hovoril som to už aj roky dozadu a hovorím to aj teraz, to nie je automatizmus, že my vyhráme v lige každý zápas, pretože sme najlepšie platení, že máme najlepšie podmienky alebo že sme najväčší klub. Tak to nefunguje. Každý ide proti nám na 110 percent. No my sa k tomu musíme postaviť chlapsky a hrať a bojovať lepšie ako bojujeme,“ uzavrel Weiss. Slovan sa s Konferenčnou ligou rozlúči na budúci štvrtok, na Tehelnom poli privíta švédsky BK Häcken.
V piatich zápasoch európskej súťaže Slovan bodoval len raz, keď na Tehelnom poli zdolal favorizované Rayo Vallecano 2:1. Po 5. kole figuruje na 31. pozícii a keďže momentálne posledný postupujúci Lincoln Red Imps z Gibraltára má na konte sedem bodov, koniec je pre „belasých“ istý. „Z Konferenčnej ligy sme vonku a treba na to zabudnúť. Celkovo musíme mať čisté hlavy, pripraviť sa na Žilinu a nejako to dobojovať do zimy. Ale určite musia prísť v zime nejaké zmeny. To vidí každý. Treba si sadnúť za okrúhly stôl, pozrieť sa na seba do zrkadla a nájsť, čo sa deje,“ uviedol Weiss po zápase v Skopje.
Tridsaťšesťročný krídelník po zamyslení povedal, že tím potrebuje väčších ťahúňov. „Nechcem samozrejme nikoho uraziť alebo niečo, ale chýba nám to. Chýba nám Kucka, chýba nám Kankava, chýba nám Čavrič, chýba nám Šporar, chýba nám Tigran na ihrisku. Ten futbal sa oklamať nedá. Sú to nielen výborní hráči, ale aj individuality a bohužiaľ, ťahá sa to ťažko,“ pokračoval kapitán Slovana a nadviazal na slová svojho otca a trénera Vladimíra Weissa st. o absentujúcom hrotovom útočníkovi: „Chýba nám útočník, keď si môžeme podržať loptu, doplniť útok. Ťažko sa tam dostávame. Robi s Ninom sa tam snažili, potom sme to vymenili, išli sme na troch. Chýba nám aj klasická devina, ale nechcem sa na to vyhovárať. Musíme hrať lepšie, sme si toho vedomí.“
Slovan cestoval do Severného Macedónska po dvoch ligových prehrách s Ružomberkom (1:2) a v Košiciach (0:2). Súdržnosť a naladenie však podľa Weissa neboli problém, atmosféra počas rozcvičky bola údajne dobrá. Do Skopje prileteli aj hráči, ktorí v zápase nemohli nastúpiť. „Je to ťažko, robím čo sa dá. Všetci v kabíne robíme, čo sa dá, ale, bohužiaľ, niekedy to nejde. Uvidíme. Máme dva zápasy, musíme sa vzchopiť. Nie je to o tom, že by tí chalani nechceli. Proste niekedy to je ťažké. Ale ako som povedal, my sme sa do tejto situácii dostali a musíme ukázať ten charakter, ktorý, ja verím, že v tej kabíne je a že chalani ešte zabojujú a že sa to otočí,“ dodal kapitán.
„Belasí“ inkasovali prvýkrát v 33. minúte, keď si hlavičku Liridona Latifiho nešťastne stečoval Kenan Bajrič. V nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil Sebastjan Spahiu a hosťujúci fanúšikovia počas prestávky zbalili transparenty. Po zmene strán ich na tribúne zostalo minimum. „Ja sa im absolútne nečudujem, pretože aj keď si myslím, že dnes sme bojovali a chceli sme, len to nešlo. Ale mali sme aj zápasy, v ktorých som nevidel niekedy takú snahu, ktorú v tom mužstve potrebujeme,“ konštatoval Weiss.
Lídri Niké ligy podľa neho musia zabojovať. V nedeľu ich čaká náročný duel so Žilinou, „šošoni“ pôjdu v prípade triumfu na čelo tabuľky. „Povedal som to, že my nemôžme alebo nebudeme vyhrávať zápasy iba kvôli tomu, že sme Slovan. Hovoril som to už aj roky dozadu a hovorím to aj teraz, to nie je automatizmus, že my vyhráme v lige každý zápas, pretože sme najlepšie platení, že máme najlepšie podmienky alebo že sme najväčší klub. Tak to nefunguje. Každý ide proti nám na 110 percent. No my sa k tomu musíme postaviť chlapsky a hrať a bojovať lepšie ako bojujeme,“ uzavrel Weiss. Slovan sa s Konferenčnou ligou rozlúči na budúci štvrtok, na Tehelnom poli privíta švédsky BK Häcken.