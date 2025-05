Weiss ml. strelil prvý gól v ročníku: „Bola to taká všelijaká sezóna“

Podbrezová 11. mája (TASR) - Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. sa dočkal prvého gólu v prebiehajúcej sezóne Niké ligy. Podarilo sa mu to v sobotnom zápase predposledného kola najvyššej slovenskej súťaže v Podbrezovej, kde jeho Slovan Bratislava napokon zvíťazil 3:1.



Weiss ml. otvoril skóre stretnutia v 57. minúte z pokutového kopu. Penaltu mal pôvodne kopať jeden z dvojice Tigran Barseghjan, David Strelec, obaja však bojujú o ocenenie pre najlepšieho strelca súťaže a nevedeli sa dohodnúť. „Mali sa oni dvaja dohodnúť, hrajú o kráľa strelcov. Ja som im povedal, rýchlo chalani, vyberte si, lebo otec nechcel, aby sme tam dlho šaškovali. A tým, že sa nevedeli dohodnúť, tak sme nakoniec nechali otca pokojného na lavičke a zobral som to ja,“ ozrejmil situáciu 35-ročný krídelník. „Povedal som Tigranovi a Davidovi, že v prípade penalty to nechám na nich, pretože je tam dvojgólový rozdiel. Avšak jeden chcel druhému prihrať. Penaltu išiel napokon kopať Vlado, lebo obaja boli takí korektní voči sebe, že nešiel ani jeden. Som rád, že dal môj syn vôbec prvý gól v sezóne. Mal dlhšiu pauzu,“ dodal tréner tímu Vladimír Weiss st.



Weiss ml. si v tomto ročníku pripísal len 16 ligových štartov. „Bola to taká všelijaká sezóna z môjho uhla pohľadu. Som rád, že som ju zakončil gólom. Mal som natrhnuté väzy v ramene. Ak by som to riešil fixáciou ruky na tri týždne, tak by som nestihol nielen tento, ale ani posledný zápas sezóny s Košicami. Rozhodli sme sa, že sa vynasnažím ruku vyposilovať, aby vydržala. Mal som to natepované dnes a vydržalo to. Som rád, že som v tejto sezóne ešte niečo na konci odohral a uvidíme čo bude ďalej,“ zhodnotil svoj zdravotný stav.



Strelec sa napokon presadil z hry, v 77. minúte zvýšil na 3:0. „Teraz je to medzi Tigranom a Davidom v tabuľke strelcov len o gól. Uvidíme, ako to dopadne v poslednom zápase doma s Košicami. Mužstvo bude hrať na nich dvoch. Každý chce byť kráľ strelcov, ale ja nechcem, aby to robilo rozbroje v mužstve. Povedal som im, aby ukázali, že si jeden druhého vážia,“ zdôraznil Weiss st.



Podbrezová s istotou zakončí sezónu na konečnom šiestom mieste, keďže na piate Košice má pred záverečným zápasom sedembodové manko. „Prehrali sme zaslúžene, pretože sme nepremenili šance a Slovan ich premenil. Ten má aj kvalitu v obrane, nepúšťa nás do ľahkých pozícií, ale mali by sme aj pološance premieňať. Herne to bolo fajn, ale futbal sa hrá na góly. Berieme šieste miesto, ale keď sa pozrieme na priebehy niektorých zápasov, tak nás mrzia určité výsledky. Mohli sme mať viac bodov. Ešte je pred nami posledné kolo, čaká nás baráž o účasť v európskej súťaži, takže uvidíme ako sa sezóna zakončí,“ konštatoval jediný strelec „železiarov“ Samuel Štefánik.