VIDEO: Weiss nominoval na Maltu a Čiernu Horu osem hráčov z Niké ligy
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa st. figuruje až osem hráčov z Niké ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou (pondelok 1. júna o 18.00 h v Dunajskej Strede) a Čiernou Horou (piatok 5. júna o 18.30 h v Košiciach) sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristián Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
„Naša liga určite nie je slabá. Keby bola, nehral by Slovan Ligu majstrov a Konferenčnú ligu. Tento rok sa tuho bojovalo o majstra, v hre boli okrem Slovana aj Dunajská Streda, Trnava a Žilina. Myslím si, že liga priniesla veľa vynikajúcich zápasov. Snažil som sa z nej vytiahnuť hráčov, ktorí vyčnievali a boli lídri svojich tímov. Uvidíme, aké sebavedomie budú mať v týchto dvoch zápasoch, pretože nie každý ligový hráč sa vedel aj presadiť v národnom mužstve,“ povedal Weiss st.
Nový kormidelník národného tímu počítal pri tvorbe nominácie s brankármi Dominikom Greifom a Martinom Dúbravkom i útočníkom Aleksandarom Čavričom, ani jeden z nich však nepríde. Reprezentačnú kariéru sa rozhodol ukončiť stredopoliar Patrik Hrošovský. „Blíži sa koniec sezóny v najväčších ligách, verím, že hráči ešte pred dovolenkami prídu dobre naladení na zraz. Ten bude bez kapitána mužstva Milana Škriniara, ktorý má naplánovanú operáciu slabín. Nepríde ani Dávid Ďuriš, ktorý hrá ligu za Rosenborg. K dispozícii nebude Leo Sauer, ktorý po zranení iba začína s tréningom a je ospravedlnený na žiadosť svojho klubu. Čavrič hrá o majstra v japonskej lige a tiež s ním nemôžem počítať. To sú vynútené zmeny z užšieho kádra. Mimo sú aj Dúbravka s Greifom - obaja z osobných, rodinných aj zdravotných dôvodov. S oboma som telefonoval asi polhodinu. Požiadali ma o neúčasť v tomto dvojzápase, vyšiel som im v ústrety,“ pokračoval Weiss st.
Šesťdesiatjedenročný kouč sa vracia k národnému tímu po 14 rokoch. Slovensko viedol v 40 stretnutiach, v ktorých dosiahol bilanciu 16 víťazstiev, 8 remíz a 16 prehier so skóre 56:53. Kormidlo reprezentácie prevzal po zisku titulu so Slovanom Bratislava. S národným tímom chce hrať systémom 4-3-3, pričom prvý zápas s Maltou považuje za veľmi dôležitý. „Dúfam, že v Dunajskej Strede bude kultúrne prostredie. Je to náš prvý zápas a urobíme všetko pre to, aby sme ho vyhrali.“
Druhý prípravný duel v Košiciach proti balkánskemu súperovi by mal byť posledný v národnom tíme pre Petra Pekaríka. Tridsaťdeväťročný pravý obranca reprezentoval Slovensko na všetkých štyroch veľkých turnajoch, trikrát na ME (2016, 2020, 2024) a raz na MS (2010). „´Peky´ bol vždy fantastický profesionál, dôležitý na ihrisku aj v kabíne, podobne ako boli Guram Kašia alebo Vlado v Slovane. Dvadsať rokov hrával pravidelne vonku ťažké zápasy v Bundeslige, vždy bol fyzicky na 140 percent pripravený. Bol príkladom ozajstného profesionála. Kým ostatní hráči hodinu pred zápasom pili kávu, on už sa rozcvičoval. Bude sa určite chcieť ukázať a rozlúčiť v dobrom svetle. Veľmi sa na neho teším,“ povedal Weiss.
Slovenskú reprezentáciu čakajú na jeseň v 3. skupine C-divízie Ligy národov konfrontácie s Moldavskom, Faerskými ostrovmi a Kazachstanom. Weissovi zverenci sú papieroví favoriti a cieľom je postup do B-divízie.
