Weiss o ťažkej úlohe v odvete: Musíme streliť gól

odvetný zápas play off EL - štvrtok 31. augusta o 19.00 h SELČ /Alphamega Stadium/:



Aris Limassol - ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas 1:2/



Rozhodcovia: Lambrechts - de Weirdt, Monteny (všetci Bel.)/

Bratislava 30. augusta (TASR) - S jednogólovým náskokom vycestovali futbalisti Slovana Bratislava na odvetný zápas play off Európskej ligy. Cyperský Aris Limassol zdolali minulý týždeň na Tehelnom poli 2:1, trénera Vladimíra Weissa mrzel inkasovaný gól. Skúsený kormidelník uviedol, že jeho zverenci musia streliť nejaký aj na Cypre, aby mohli uspieť a figurovať na piatkovom žrebovaní skupinovej fázy."Belasí" účinkovali v skupinovej fáze druhej najprestížnejšej klubovej súťaže trikrát (2011/12, 2014/15 a 2019/20), k štvrtej účasti potrebujú zvládnuť odvetu na horúcej pôde v Limassole.povedal tréner Slovana. Slovan ako aj Limassol už majú istú účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy (EKL).Hráči slovenského majstra vynechali uplynulé dve kolá v domácej súťaži. Duel v Niké lige s Michalovcami nehrali pre vírusové ochorenie v kádri súpera, stretnutie s Ružomberkom, ktoré sa malo hrať minulý víkend, si odložili. Niektorí hráči si doliečili drobné šrámy, na niektorých pracovali fyzioterapeuti o niečo viac. Venovali sa najmä útočníkovi Aleksandarovi Čavričovi, ktorý v prvom dueli nehral pre svalové zranenie a tréner Weiss dúfal, že srbský zakončovateľ sa dá do odvety do poriadku.Po prestupe do Bratislavy sa dostáva do formy Marko Tolič, chorvátsky ofenzívny stredopoliar strelil Limassolu krásny gól.Aris sa naopak predstavil v lige pred dvoma dňami, tím Doxa Katokopias zdolal doma 2:1. Po dvoch kolách tak má na konte plný počet 6 bodov.uviedol tréner cyperského tímu Aleksej Špilevski po zápase na Tehelnom poli.Odvetný zápas v Limassole povedú belgickí arbitri, ako hlavný Erik Lambrechts. Priamy prenos odvysiela RTVS na Dvojke.