Weiss po prehre s Prešovom: Najhorší zápas doma pod mojím vedením
Tatran, ktorý hral duel najvyššej slovenskej súťaže na pôde Slovana po ôsmich rokoch, bol v prvom polčase nebezpečnejší.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov zvíťazili na pôde bratislavského Slovana prvýkrát v ére samostatnosti. Tréner majstra Vladimír Weiss st. hovoril o najhoršom výkone na domácom trávniku pod jeho vedením, zatiaľ čo jeho náprotivok Vladimír Cifranič nabádal hráčov, aby hrali uvoľnene. Obranca Kevin Wimmer zdôraznil, že bez behania a bojovnosti bude mať Slovan problém s každým. Autor jediného gólu Roman Begala neskrýval emócie.
Tatran, ktorý hral duel najvyššej slovenskej súťaže na pôde Slovana po ôsmich rokoch, bol v prvom polčase nebezpečnejší. Takáč vychytal v nájazde Regáliho, úradujúceho majstra podržal aj pri priamom kope Begalu a hostia hrozili aj po ďalších štandardných situáciách. Favorit bol v prvom dejstve nepresný, čo nováčik využil aj v nadstavenom čase prvého polčasu. Pokorný nedovolene zastavil unikajúceho Olejníka, za čo videl červenú kartu. „Po vylúčení, v druhom polčase som mal pocit, že nikdy neinkasujeme, že to bude 0:0 a možno dáme jeden gól, ale dostali sme hlúpy gól po chybe. Myslím si ale, že proti tímu ako Prešov, s plným rešpektom, si musíme vypracovať šance a my sme nemali ani jednu vyloženú šancu. To nestačí,“ povedal obranca Slovana Wimmer.
„Belasí“ boli Prešovu po zmene strán o desiatich paradoxne vyrovnanejším protivníkom, ale nedokázali si vypracovať vyložené gólové príležitosti. Akurát striedajúci Ibrahim sa presadil v šestnástke, lenže zblízka trafil obrancu hostí. Na opačnej strane lopta trikrát v druhom polčase trafila tyč po pravej Takáčovej ruke. Na tretí pokus skončila v sieti, keď v 86. minúte rozhodol peknou strelou z pätnástich metrov Roman Begala, ktorý dostal priveľa priestoru na hranici šestnástky. Domáci si ešte predtým pýtali pokutový kop. Regáli pri spracovaní trafil loptu rukou v rohu šestnástky Tatrana, ale hlavný arbiter Glova jasne gestikuloval, že za takúto ruku penaltu neodpíska.
„Prešov hral dobrý systém, na krídle mali vždy o jedného hráča viac. Keď sa krídla pri tomto systéme nevracajú, tak máte vždy problém, vždy ste jeden proti dvom. Každý tím na Slovensku vie hrať futbal, takže potom je to náročné proti akémukoľvek súperovi, keď hráte takto. Toto musí byť pre nás budíček, nemôžeme takto pokračovať. Ďalšiu šancu máme v stredu. Je dôležité, aby sme v tomto období do Vianoc nazbierali toľko bodov, koľko sa dá. Žiadny zápas nie je ľahký a pokiaľ nebudeme bojovať a behať, tak budeme mať problém s každým,“ dodal Wimmer.
Nováčik tak pripravil majstrovi vôbec prvú ligovú prehru v sezóne. Po troch remízach za sebou bodoval naplno a poskočil na 9. miesto. Na konte má 12 bodov, tretinu z nich získal proti Slovanu, keďže v 1. kole si mužstvá rozdelili body po remíze 2:2. Spolu s dvomi splnenými pohárovými povinnosťami ťahá Tatran sériu šiestich duelov bez prehry a na Tehelnom poli rozhodne nepôsobil ako tím, ktorý si pripísal len druhé ligové víťazstvo v sezóne. Na druhej strane, Prešov v uplynulých piatich ligových dueloch na ihriskách súperov zakaždým bodoval. „Neskutočný pocit, aj teraz ho prežívam. Je vo mne veľa emócií, takisto aj v celom mužstve, keďže po extrémne dlhých rokoch sa tu vyhral zápas, takže nesmierna eufória a odraz do ďalšej práce a zápasov,“ tešil sa Begala, ktorý rozhodol utešenou strelou ľavou nohou, hoci je pravák.
„Bol ešte do konca zápasu nejaký čas, takže sa ešte čokoľvek mohlo stať. Vedel som, že Slovan vrhne všetky sily do útoku, takže sa mohlo čokoľvek zomlieť, štandardná situácia, a tak ďalej. Pre nás ale obrovské víťazstvo, som rád aj za chalanov, potrebovali sme to veľmi. A zvlášť, že sa nám to podarilo na Slovane, odkiaľ sa body brať nebudú. A nám sa to podarilo. V kútiku duše som veril, že by sme tu mohli niečo uhrať. Vedeli sme, že Slovan hral európsky pohár, že možno prídu hráči, ktorí sú menej vyťažení. Cestovali, mali náročný zápas. Hráčov som upozorňoval na to, že nemáme čo stratiť a môžeme si to rozdať s najlepším mužstvom na Slovensku, hrať uvoľnene,“ prezradil tréner Tatrana Cifranič.
Základná časť Niké ligy sa 12. kolom prehupla do svojej druhej polovice. Slovan na treťom mieste aktuálne stráca na prvú Žilinu štyri body, ale odohral o dva zápasy menej. V rozmedzí troch dní prehral dva zápasy, oba výsledkom 0:1 a v oboch dohrával o desiatich. Tréner Vladimír Weiss st. však oproti stretnutiu Konferenčnej ligy v Alkmaare vymenil v základnej jedenástke sedem mužov. Skalní priaznivci „belasých“ po nedeľňajšej prehre skandovali „My chceme Slovan!“
Šéf lavičky tímu z Tehelného poľa po zápase skonštatoval, že okrem štyroch hráčov hrali všetci zle. „Takáč, Bajrič, Mustafič a Šporar - tí aspoň bojovali alebo spĺňali nejaké kritériá. Z našej strany tragický výkon, veľmi slabý. A Prešov podal najlepší výkon v sezóne. Niekedy sa to stane, že nováčik takto uspeje. Musím sa na to vyspať a urobiť vývody, alebo uvidíme, aké vývody urobí vedenie. Všetko je možné. Určite nie sme v optimálnej forme, nie sú tu optimálne veci, a tak ďalej,“ vyjadril sa tréner Weiss.
Domáci nastúpili v rozostavení 4-2-3-1, ale v prvom polčase často prepínali do systému 3-4-3. „Čakal som, že začnú 3-5-2, s Olejníkom a Regálim na hrote, nečakal som toho stredného útočníka, ale v poriadku, to nás nemôže zaskočiť. My sme išli hrať 4-2-3-1, ale to sme nestíhali brániť. My sme si ale nezaslúžili ani bod. Dalo sa hrať na bod, keby som dal Cruza namiesto Marcelliho, tak uhráme bod z toho kraja, dvakrát sa nám tam cez tú stranu presadili. Prešov mal ale veľa šancí, hral dobre, s chuťou. Pre nich určite životný zápas, pre nás najhorší zápas pod mojím vedením doma. Ešte pomaly horší ako so Žilinou,“ skonštatoval 61-ročný kormidelník.
Ešte pred úvodným výkopom si jeho syn a kapitán domácich Vladimír Weiss ml. prevzal pamätný dres pri príležitosti 100. ligového zápasu za Slovan.
