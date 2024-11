Weiss po remíze v Košiciach: Ľudia budú chodiť na takýto futbal

Na snímke vľavo v žltom Žan Medved (FC Košice) strieľa gól z pokutového kopu počas zápasu 15. kola futbalovej Niké ligy FC Košice – ŠK Slovan Bratislava v Košiciach 22. novembra 2024. Foto: TASR - František Iván

Košice 23. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava síce v piatkovom zápase v Košiciach nepredĺžili štvorzápasovú sériu víťazstiev, no aj remíza 1:1 im zvýšila náskok na čele tabuľky Niké ligy. Tréner Vladimír Weiss st. po zápase hovoril o spravodlivej deľbe bodov a aj o zápase, ktorý sa divákom musel páčiť.konštatoval."Belasí" prehrávali v Košickej futbalovej aréne (KFA) od 59. minúty, keď z penalty skóroval ich bývalý hráč Žan Medved. Tigran Barseghjan síce 11. gólom v sezóne potvrdil pozíciu najlepšieho strelca súťaže, no Slovan už obrat nedokonal. "uviedol stredopoliar Juraj Kucka, ktorý odohral prvý zápas od 26. októbra, keď nastúpil v stretnutí Slovenského pohára v Spišskej Novej Vsi. Odvtedy štyrikrát absentoval pre dlhodobejší problém s kolenom. Tréner Weiss ho v Košiciach poslal na trávnik v druhom polčase.“ konštatoval Weiss, ktorý narážal na snahu Kucku nastúpiť v utorňajšom zápase proti svojmu bývalému klubu AC Miláno v hlavnej fáze Ligy majstrov.Duel so Slovanom prilákal takmer 7300 divákov a hoci ešte doobeda bola na trávniku súvislá vrstva snehu, ten bol napokon výborne pripravený.priznal Weiss.Pre Slovan to bol druhý ligový zápas v KFA a opäť sa v ňom zrodila remíza. V úvode sezóny 2023/2024 vtedajší nováčik remizoval s "belasými" 0:0, tentoraz si trúfal aj na tri body. Hráči aj tréneri z oboch tímov sa však po zápase zhodli, že remíza je spravodlivá.poznamenal Weiss.