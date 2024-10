Weiss pochválil defenzívu: Girone sme boli dôstojný súper

Girona 23. októbra (TASR) - Ani na tretí pokus sa futbalistom Slovana Bratislava nepodarilo bodovať v Lige majstrov. "Belasí" mali v utorkovom duel na pôde španielskej Girony zálusk na úspech, ale napokon nedokázali ani raz skórovať a dvakrát inkasovali. Tréner Vladimír Weiss bol napriek tomu s výkonom tímu spokojný.



Girona mala loptu od úvodu po celý čas pod kontrolou, Slovan však odolával a vyzeralo to, že sa v prvom polčase ubráni. V 42. minúte však inkasoval po strele Gutierreza. Po prestávke sa slovenský šampión dostával viac do hry, ale víťazstvo domácich potvrdil v 73. minúte z priameho kopu Juanpe. Ich triumf mohol byť ešte výraznejší, ale v 88. minúte Dominik Takáč zneškodnil pokutový kop Stuaniho. "S výsledkom nemôžem byť spokojný, ale boli sme domácim dôstojný súper. Prvý polčas sme bránili, ale dobre sme vykrývali krajné priestory. Boli sme málo odvážni smerom hore, jeden na jedného sme sa málo presadili. Góly sme dostali po 'štandardkách', všetko režíroval ich hráč Danjuma, najlepší muž na ihrisku. My sme mali pološance, dali sme brvno, ale domáci vyhrali zaslúžene, mali viac kvality smerom do útoku," uviedol tréner Slovana na pozápasovej tlačovej konferencii.



V závere zápasu mali "belasí" najväčšie šance. Najskôr strelu Barseghjana z diaľky vyrazil brankár na roh a potom po Szökeho hlavičke padla lopta na brvno. Szöke prišiel na ihrisko v 84. minúte spolu s ďalšou dvojicou hráčov. "Chcel som prežiť ten čas okolo toho obdobia, kedy sme dostali druhý gól. Tam sme mohli zariskovať, potom bolo neskoro. Súper mal dobrý pressing, ale ukázali sme dobrú organizáciu hry najmä v defenzíve. Ak by sme hrali otvorene, nedržali by sme taký výsledok," dodal Weiss.



Kormidelník Slovana vyzdvihol hru obrany, najmä trojicu stopérov Kašia - Wimmer - Bajrič. A tradične aj brankára Takáča, ktorý sa blysol najviac pri strele Stuaniho z penalty. "Hrali sme disciplinovane vzadu a snažili sme sa niečo vymyslieť s loptou, ktorú mali domáci častejšie na nohe. Po góle sme sa nezložili, ale škoda, že sme nevydržali do konca polčasu. Druhý gól padol po teči v múre, to sa stane raz za čas. Mali sme aj my šance, škoda, že tam nič nepadlo. Nie je o ťažká prehra, nedá sa nikomu nič vyčítať. Pri pokutovom kope som si chcel počať čo najdlhšie, nechcel som aby to dal do stredu, napokon som si vybral správnu stranu," povedal Takáč pre klubový kanál na youtube.



Po prehrách so Celticom Glasgow (1:5) a Manchestrom City (0:4) teda slovenský majster neuspel ani do tretice, ale túto štatistiku chce zmeniť. Najbližšie sa predstaví na domácej pôde 5. novembra proti Dinamu Záhreb. "Neukázali sme proti Girone alibistickú tvár, ale chýbalo nám viac kvality. Verím, že keď naskočí Kucka a dá sa do poriadku Robo Mak a Vlado zmení svoje rozhodnutie, že budeme silnejší. Videli sme, že sa dá hrať aj s takými súpermi ako je Girona. Verím, že to potvrdíme doma s Dinamom," uzavrel kouč Slovana.