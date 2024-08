Weiss pred odvetou: Pripravíme sa na horúčavu i búrlivú atmosféru

3. predkolo Ligy majstrov 2024/25:



odveta:



19.00 APOEL Nikózia - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



/prvý zápas: 0:2, rozhodca: Sascha Stegemann (Nem.)/



Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava chce v utorok spečatiť postup do play off Ligy majstrov, v ktorom sa naposledy predstavil v sezóne 2014/15. Po úvodnej domácej výhre nad cyperským šampiónom APOEL Nikózia 2:0 má dobrú pozíciu pred odvetou, ktorá sa hrá na štadióne GCP od 19.00 SELČ. Hlavný tréner Vladimír Weiss st. aj hráči si však uvedomujú, že na doslova horúcej pôde to nebude nič ľahké a musia podať kvalitný výkon.Slovan v úvodnom stretnutí triumfoval vďaka vlastnému gólu srbského stopéra Radosava Petroviča zo 74. minúty a presnému zásahu striedajúceho Róberta Maka v nadstavenom čase. V prípade postupu cez APOEL bude mať istotu účasti minimálne v hlavnej fáze Európskej ligy a o najprestížnejšiu klubovú súťaž sa v play off pobije s lepším z dvojice FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť (prvý zápas 2:0). Ak vypadne, čaká ho v play off Európskej ligy víťaz dvojzápasu UE Santa Coloma - FC RFS.vyhlásil pre klubový web Sharani Zuberu.Slovan sa v úvodnom súboji 3. predkola mohol oprieť o výbornú divácku kulisu, na Tehelné pole ho prišlo podporiť až 20.404 fanúšikov. Podobná návšteva sa očakáva aj na najväčšom cyperskom štadióne GCP s kapacitou 22.859 divákov. Bratislavčania sa budú musieť vyrovnať aj s počasím, keďže v utorok cez deň by mala teplota v Nikózii atakovať až 39 stupňov a večer by nemala klesnúť pod 30.," poznamenal hlavný tréner Weiss.Slovan postúpil do play off najprestížnejšej klubovej súťaže naposledy v sezóne 2014/15. Vtedy v 3. predkole vyradil moldavský Šeriff Tiraspoľ, v play off napokon stroskotal na bieloruskom BATE Borisov. "Belasí" sa v minulosti stretli v 3. predkole LM aj s APOEL-om. V ročníku 2011/12 slovenský zástupca neprešiel cez Cyperčanov po výsledkoch 0:0 a 0:2. Mužstvo trénera Weissa st. stroskotalo pred rokom práve v 3. predkole LM na izraelskom klube Maccabi Haifa (1:2, 1:3). Hráči si teraz veria na postup. "dodal Róbert Mak, ktorý sa v prvom zápase prezentoval krásnym gólom.Výkop utorkového duelu je na programe o 19.00 SELČ. Stretnutie povedie ako hlavný rozhodca Sascha Stegemann z Nemecka.