Weiss pred odvetou v EKL s Grazom: Musíme hrať ofenzívne

Bratislava 21. februára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú tretí pokus, aby v európskom pohári prešli cez rakúskeho súpera. Predošlé dve skúsenosti s Rapidom Viedeň dopadli pre "belasých" vyradením. V Pohári Intertoto v lete 2007 a tiež o jedenásť rokov neskôr v predkole Európskej ligy išiel ďalej rakúsky tím.



Vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli čaká na Slovan tvrdý oriešok v podobe vymazania trojgólového manka, ktoré si priniesol po prehre 1:4 v úvodnom zápase osemfinále play off Európskej konferenčnej ligy z ihriska Sturmu Graz. Slovenskému šampiónovi by mohol vliať energiu plný štadión, keďže už 16. domáci európsky zápas po sebe bude sledovať päťciferná kulisa. Túto šnúru načal Slovan ešte v lete 2022 duelom s Batumi, odvtedy prišlo na "Európu" vždy viac ako 10.000 fanúšikov. Na odvetu so Sturmom je v predaji k dispozícii už len niekoľko stoviek vstupeniek.



"Kevin (Wimmer - pozn.) a Blackman sa vrátili, ale máme aj mínus - vykartovaného Vlada (Weissa - pozn.). K dispozícii je aj Milan Borjan, zmien v zostave však oproti prvému zápasu veľa nebude. Chceme hrať pre ľudí a na víťazstvo. Uvidíme, čo sa nám podarí. Náskok Grazu je veľký, ale my sme hrali prvý polčas u nich výborne. Uvidíme, čo s nami urobí fantastická podpora fanúšikov. Máme manko troch gólov, čo je dosť. Príprava na zápas je postavená na tom, že musíme hrať ofenzívne a zároveň si dať pozor na silné stránky Sturmu," uviedol lodivod Slovana Vladimír Weiss starší.



Slovenský tím nikdy v európskom pohári neotočil trojgólové manko, Slovan môže túto štatistiku zmeniť. "Možné je všetko. Motiváciu máme, ľudia nás poženú na hranicu našich schopností. Dáme do toho všetko. Musíme hrať tak, aby nás ľudia po zápase vytlieskali. To je motto," doplnil kouč Slovana.







Rakúsky stopér Kevin Wimmer sa vracia do zostavy po odpykaní trestu za tri žlté karty, ktorý mu vystavil "stopku" v prvom zápase v Grazi. "Bude to pre mňa špeciálny zápas, keďže hráme s rakúskym tímom. Vieme, že to bude pre nás ťažké, sme však odhodlaní aj s pomocou našich fanúšikov zabojovať. Verím, že dostaneme Sturm pod tlak a vytvoríme si šance. Musíme dať aspoň tri góly, čo nie je ľahká úloha, ale pokúsime sa o to," povedal Wimmer na predzápasovej tlačovej konferencii. Do neďalekej Bratislavy ho prídu povzbudiť členovia rodiny a početná skupina kamarátov, podľa vlastných slov pre nich zaobstaral okolo 60 vstupeniek.



Zápas Slovana so Sturmom povedú izraelskí rozhodcovia, ako hlavný Orel Grinfeld. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na športovom kanáli. Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok o 13.00 h v Nyone.