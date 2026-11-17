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Weiss sa teší na spojenie nových hráčov s oporami po ich návrate
V B-divízii čakajú na jeho tím zaujímavejší, no zároveň kvalitnejší súperi.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss sa teší na spojenie nových hráčov s oporami po ich návrate. Jeho tím už v piatok spečatil postup do B-divízie Ligy národov, a tak kormidelník mohol v záverečnom stretnutí v Kazachstane (2:2) skúšať nových hráčov. Kľúčoví dostali po piatkovom postupe voľno alebo boli zranení.
Jedným z nich je aj Ľudovít Reis, slovensko-holandský futbalista, ktorý reprezentuje „sokolov“ od novembrového zrazu. Hral síce už v piatok v Košiciach, no vyjadril iniciatívu nastúpiť aj v Astane. „Je to výborný hráč. Nehral od začiatku preto, lebo sa sťažoval trošku na hamstring. Potom mi však hovorí: 'Tréner, ja chcem hrať.' Tak som mu dal druhý polčas, že chce hrať na riziko. To som si vážil a aj ja som tým riskoval, ale hovoril, že je okej. Ukázal tam skvelé veci a ja sa teším na to, keď bude Stano Lobotka s ním. Je tam aj Ondro Duda, bude tam Tomáš Suslov. V dobrom svetle sa dnes ukázal aj Artur Gajdoš. Čiže nejak to polepíme a verím, že budeme konkurencieschopní väčším tímom. Máme dobré mužstvo, ale musíme sa ešte dosť vylepšiť,“ povedal Weiss o stredopoliaroch.
V B-divízii čakajú na jeho tím zaujímavejší, no zároveň kvalitnejší súperi. Tí čakajú Slovensko už v budúcoročnej kvalifikácii na ME 2028 na Britských ostrovoch. „Keď chceme byť lepší, musíme v každej formácii vylepšiť súčinnosť, futbalovú drzosť a efektivitu smerom hore,“ priblížil tréner, ktorý si uvedomuje malú streleckú aktivitu. V šiestich zápasoch proti Faerčanom, Moldavsku a Kazachstanu strelili „sokoli“ 15 gólov, čo je 2,5 na zápas. „Nedávame toľko gólov, koľko by som si proti týmto súperom predstavoval. Napríklad aj dnes, šancí bolo dosť, len musíme byť efektívnejší. Pretože prídu ťažší súperi a tam možno budete mať jednu, dve šance a to musíte premeniť. Dali sme však krásne góly, či Boženík alebo Kaprálik. Za to som rád,“ zhodnotil kormidelník. Vyrovnávajúci gól Adriána Kaprálika v nadstavení bol pritom jeho prvý reprezentačný. Negatívom bolo zranenie, ktoré si pri presnom zásahu privodil. „Musíme pracovať. Času na sústredenie je málo, 3-4 dni alebo týždeň maximálne, nahráte 2 zápasy. Nie je toho času veľa, ale mužstvo vie, čo chce hrať. Musíme sa potom pohrať s niektorými detailmi a musia byť tí kľúčoví hráči zdraví, aby sme boli konkurencieschopní na ME,“ pokračoval Weiss.
Gól padol vhod aj Boženíkovi, ktorý sa svojou aktivitou pričinil v tejto sezóne Ligy národov o góly na Faerských ostrovoch a doma proti tomu istému súperovi. Presný zásah v ostrom zápase však nedal skoro presne tri roky. „S ním treba narábať trocha jemnejšie než s inými hráčmi. Je to citlivý človek a veľa ľudí ho má rado za tú jeho pracovitosť a jeho tón. Veľa ľudí ho však nechce vidieť na ihrisku. On však veľa pracuje, má fantastickú hlavu a odovzdáva sa celý. To, čo vie, vždycky vydá,“ dodal Weiss.
Jedným z nich je aj Ľudovít Reis, slovensko-holandský futbalista, ktorý reprezentuje „sokolov“ od novembrového zrazu. Hral síce už v piatok v Košiciach, no vyjadril iniciatívu nastúpiť aj v Astane. „Je to výborný hráč. Nehral od začiatku preto, lebo sa sťažoval trošku na hamstring. Potom mi však hovorí: 'Tréner, ja chcem hrať.' Tak som mu dal druhý polčas, že chce hrať na riziko. To som si vážil a aj ja som tým riskoval, ale hovoril, že je okej. Ukázal tam skvelé veci a ja sa teším na to, keď bude Stano Lobotka s ním. Je tam aj Ondro Duda, bude tam Tomáš Suslov. V dobrom svetle sa dnes ukázal aj Artur Gajdoš. Čiže nejak to polepíme a verím, že budeme konkurencieschopní väčším tímom. Máme dobré mužstvo, ale musíme sa ešte dosť vylepšiť,“ povedal Weiss o stredopoliaroch.
V B-divízii čakajú na jeho tím zaujímavejší, no zároveň kvalitnejší súperi. Tí čakajú Slovensko už v budúcoročnej kvalifikácii na ME 2028 na Britských ostrovoch. „Keď chceme byť lepší, musíme v každej formácii vylepšiť súčinnosť, futbalovú drzosť a efektivitu smerom hore,“ priblížil tréner, ktorý si uvedomuje malú streleckú aktivitu. V šiestich zápasoch proti Faerčanom, Moldavsku a Kazachstanu strelili „sokoli“ 15 gólov, čo je 2,5 na zápas. „Nedávame toľko gólov, koľko by som si proti týmto súperom predstavoval. Napríklad aj dnes, šancí bolo dosť, len musíme byť efektívnejší. Pretože prídu ťažší súperi a tam možno budete mať jednu, dve šance a to musíte premeniť. Dali sme však krásne góly, či Boženík alebo Kaprálik. Za to som rád,“ zhodnotil kormidelník. Vyrovnávajúci gól Adriána Kaprálika v nadstavení bol pritom jeho prvý reprezentačný. Negatívom bolo zranenie, ktoré si pri presnom zásahu privodil. „Musíme pracovať. Času na sústredenie je málo, 3-4 dni alebo týždeň maximálne, nahráte 2 zápasy. Nie je toho času veľa, ale mužstvo vie, čo chce hrať. Musíme sa potom pohrať s niektorými detailmi a musia byť tí kľúčoví hráči zdraví, aby sme boli konkurencieschopní na ME,“ pokračoval Weiss.
Gól padol vhod aj Boženíkovi, ktorý sa svojou aktivitou pričinil v tejto sezóne Ligy národov o góly na Faerských ostrovoch a doma proti tomu istému súperovi. Presný zásah v ostrom zápase však nedal skoro presne tri roky. „S ním treba narábať trocha jemnejšie než s inými hráčmi. Je to citlivý človek a veľa ľudí ho má rado za tú jeho pracovitosť a jeho tón. Veľa ľudí ho však nechce vidieť na ihrisku. On však veľa pracuje, má fantastickú hlavu a odovzdáva sa celý. To, čo vie, vždycky vydá,“ dodal Weiss.