Weiss sľúbil fanúšikom odvážnu hru, možno už aj so Strelcom

pravdepodobná zostava Slovana:



Borjan - Blackman, Kašia, Bajrič, Lovat - Savvidis, Kankava, Kucka - Zuberu, Čavrič, Abubakari



Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v stredu náročný súboj v 3. predkole Ligy majstrov. V úvodnom domácom zápase proti izraelskému tímu Maccabi Haifa (20.30 h) chcú uhrať výsledok, ktorý by im dával šancu do odvety. Cesta k nemu vedie podľa trénera Vladimíra Weissa odvahou v ofenzíve, k čomu by mal pomôcť už aj Dávid Strelec a vypredané Tehelné pole.O 22-ročného útočníka prejavil Slovan záujem po vydarenom štarte v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži, jeho meno sa začalo spomínať po postupe cez Zrinjski Mostar. "," povedal tréner Slovana.Strelec pred dvomi rokmi odišiel zo Slovana do talianskej Serie A, no v Spezii sa nepresadil. Uplynulý polrok hosťoval v druholigovej Reggine, v 15 zápasoch skóroval dvakrát. "," dodal Weiss st.Kormidelník slovenského majstra potvrdil, že okrem Strelca a Róberta Polievku má Slovan záujem aj o ďalšieho reprezentanta Tomáša Suslova: "."Slovan sa proti Haife stretne v pohárových súťažiach po prvý raz. Tréner "belasých" má mužstvo dobre zmapované. "."Slovanu však bude chýbať Vladimír Weiss mladší, ktorý bude stáť pre tri žlté karty. "," dodal Weiss starší.Na zápas sa tešia aj hráči, čo potvrdil obranca Lukáš Pauschek: "."Tehelné pole by v stredu malo byť vypredané. Ako uviedol mediálny manažér klubu Tomáš Schügerl, v predaji zostalo posledných 1000 vstupeniek.