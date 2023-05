Weiss st. namiesto osláv myslí na budúcnosť: Musí prísť rez v kádri

Bratislava 20. mája (TASR) - Oslavy piateho titulu futbalistov bratislavského Slovana za sebou prilákali na Tehelné pole rekordnú návštevu sezóny. Takmer 16-tisíc fanúšikov sa v sobotu večer bavilo aj napriek prehre 0:1 s Podbrezovou v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy, čo sa však nedalo povedať o domácom trénerovi Vladimírovi Weissovi st. Ten bol sklamaný z výsledku i výkonu niektorých hráčov a na rovinu povedal, že v lete musí prísť k ráznemu rezu v kádri.



"Nemôžem byť spokojný, keďže sme prehrali posledný zápas s Podbrezovou. Určite sme radi, že sme získali titul, ale mali by sme sa so sezónou rozlúčiť inak. Mali sme 5-6 gólových šancí, ktoré musíme premeniť, keď chceme pomýšľať na dobrý výsledok. Mali sme hrať lepšie, nesmieme doma prehrať s Podbrezovou. Nech si hráči aj diváci užijú oslavy, ale treba už myslieť na budúcnosť. Je tu veľmi veľa roboty. Nemôžu tu ťahať desiati-jedenásti hráči, lebo prídu karty a tresty a potom to Slovan nezvládne. Ja sa idem osprchovať a pôjdem domov. Už mám vek na to, aby som tu skákal pod tribúnou," povedal Weiss st. vo chvíli, keď si jeho zverenci užívali oslavy s fanúšikmi na hracej ploche a neskôr na námestí pred štadiónom.



Kouč Slovana sa viac tešil na zaslúžený oddych. Nečudo, jeho tím účinkoval na troch frontoch a v skončenej sezóne absolvoval mamutiu 56-zápasovú porciu, čo je na slovenský tím unikátne číslo. "Tých zápasov bolo veľa. Klobúk dole pred tými hráčmi, ktorí to utiahli, bolo ich jedenásť-dvanásť. Niektorí dnes mohli hrať, ale nešli hrať. Z tohto pohľadu musí Slovan urobiť rázny rez, pretože najdôležitejšia niekedy nie je kvalita, ale povaha. Niektorí hráči musia odísť," povedal pre TASR. S vedením klubu ho v najbližších týždňoch čakajú rozhovory o posilnení kádra. "Každé mužstvo má jedného alebo dvoch hráčov, ktorí môžu hrať za Slovan. Aj Podbrezová má kvalitu a hráčov, určite by boli pre nás niektorí zaujímaví. My zas máme sedem-osem hráčov, ktorí tu nemajú čo robiť," priznal kouč Slovana.



Jeho mužstvo bude po roku skúšať šťastie v Lige majstrov. Začne opäť v 1. predkole, ktorého zápasy sú na programe v polovici júla ešte pred štartom nového ročníka najvyššej domácej súťaže. Meno súpera spozná slovenský šampión 20. júna na žrebe v Nyone. Obranca Vernon de Marco sa ešte obhliadol za sezónou, ktorá sa opäť skončila ziskom titulu: "Celý rok sme dobre pracovali a dnes sa tešíme, tieto oslavy sú pre nás odmena. Toto je asi najlepšia oslava titulu, odkedy som tu. Ešte som neodohral toľko zápasov ako tento rok. Po fyzickej aj mentálnej stránke to bola najťažšia sezóna a preto si to teraz chceme užiť aj s našimi fanúšikmi."



Pre Podbrezovú sa ročník zápasom na Slovane neskončil. Nováčik obsadil v tabuľke štvrté miesto a môže sa tešiť na play off o Európsku konferenčnú ligu. Súperom "železiarov" bude MFK Ružomberok. "My sme v tomto zápase získali veľké skúsenosti. Naši hráči hrali pred takouto kulisou prvýkrát. Vedeli sme, že Slovan nenastúpi v najsilnejšej zostave. Chceli sme to využiť a dobre sa naladiť na play off o EKL, v hlave už máme utorok. Som spokojný s tým, ako sme zápas zvládli. Z našej strany zaujímavý výkon, toto by mal byť náš štandard proti každému súperovi," skonštatoval kouč Podbrezovej Roman Skuhravý, ktorý si Ružomberok želal za súpera z prostého dôvodu: "Tento tím nám nesedí. Hrá podobne ako Trnava, ich hra je založená na emócií a súbojoch. V utorok sa však pokúsime negatívnu bilanciu zmeniť. Vnímam to ako možnosť konečne zdolať súpera, proti ktorému nehráme dobre." Bez ohľadu na účinkovanie v play off o EKL má Podbrezová za sebou historicky najúspešnejšiu sezónu.