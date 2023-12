Weiss st. očakáva s Ľubľanou výborný futbal: Je to zápas pre ľudí

Bratislava 13. decembra (TASR) - Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. očakáva, že štvrtkový záverečný duel A-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti NK Olimpija Ľubľana (21.00 h) prinesie atraktívny a ofenzívny futbal. "Belasí" už majú istotu účasti v jarných vyraďovacích bojoch, no stále sú v hre aj o priamy postup do osemfinále, do ktorého sa úradujúcemu slovenskému šampiónovi poradilo prebojovať v minuloročnej edícii EKL.



Ak Slovan získa s Ľubľanou tri body a v súbežne hranom stretnutí "áčka" nezdolá francúzske Lille hosťujúci Klaksvík, postúpi slovenský zástupca priamo medzi 16 najlepších tímov súťaže. Slovan môže zároveň prekonať vlastné bodové maximum (11 b) v skupine pohárovej Európy, ktoré vytvorili v minulom ročníku. V prípade triumfu nad Ľubľanou by "belasí" nazbierali 13 bodov. "Druhé miesto máme isté, pokúsime sa zajtra vyhrať. Je to zápas pre ľudí, o bonusy a posledný pohárový v tomto roku. Verím, že príde možno plný štadión a diváci budú odchádzať spokojní. Myslím si, že to bude výborný futbal, pretože aj Ľubľana príde hrať na víťazstvo. Nebudú mať zviazané nohy, takisto budú hrať o bonusy aj svoje meno. Obidve mužstvá budú chcieť vyhrať, pretože tu remíza nerieši nič. Myslím si, že Lille doma zdolá Klaksvík a udrží si prvé miesto, pretože to má svoje výhody. Urobíme všetko pre to, aby sme sa rozlúčili dobre a pripravili sa na ligový duel s Dunajskou Stredou, ktorý bude možno ešte dôležitejší, ako ten s Ľubľanou," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii hlavný tréner Vladimír Weiss st.



Slovan v prvom vzájomnom stretnutí zdolal Olimpiju Ľubľana 1:0, keď sa presadil v 55. minúte z pokutového kopu srbský zakončovateľ Aleksandar Čavrič. Priebežný líder slovinskej najvyššej súťaže v polovici októbra, dva týždne po stretnutí so Slovanom vymenil trénera, čo sa podpísalo aj na zmene herného štýlu. Po necelých štyroch mesiacoch skončil na lavičke portugalský kormidelník Joao Henriques, ktorého nahradil domáci tréner Zoran Zeljkovič. "Každý niečo prinesie, nejaký impulz. Po jeho výmene začali hrať ofenzívnejšie. Veľká zmena v rozostavení nie je. V domácej súťaži majú novú "šestku", ktorá však nemôže hrať v pohároch. Počas uplynulého obdobia aj vyhrali, aj prehrali, ale pripadajú mi viac organizovaní. Možno očakávam od nich útočnejší futbal. Zrejme nepôjdeme do toľkých brejkov, ako tomu bolo u nich a uvidíme, aký spôsob boja zvolia," povedal 59-ročný kouč, ktorý bude musieť s určitosťou urobiť oproti prvému vzájomnému zápasu na pôde slovinského majstra minimálne tri zmeny. Pre kartový trest budú chýbať Kyriakos Savvidis a Lucas Lovat, zranený je naďalej Vladimír Weiss ml. Podľa informácií manažéra pre médiá Tomáša Schügerla sa do stredy predalo viac ako 13.000 vstupeniek.



Zaujímavý rebríček hráčov z celého sveta zverejnilo Medzinárodné centrum pre športové štúdie (CIES). Tentoraz sa zameralo na minutáž hráčov vo veku nad 36 rokov a viac, ktorí majú za uplynulý rok odohratých najviac minút. Do najlepšej desiatky sa dostal aj kapitán "belasých" Juraj Kucka a gruzínsky obranca Guram Kašia.



Tridsaťšesťročný slovenský reprezentant odohral za 365 dní až 4164 minút, čo ho v rebríčku radí na 3. miesto za belgického obrancu Jana Vertonghena z RSC Anderlecht (4228 min.) a hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda zo saudskoarabského Al-Nassr (4267). Za Kuckom sa v prvej päťke umiestnili ďalší velikáni svetového futbalu Francúz Karim Benzema z Al-Ittihad a osemnásobný držiteľ Zlatej lopty Lionel Messi (Inter Miami), za ktorým nasleduje Kašia. Weiss st. tento rebríček videl a vyzdvihol svojich zverencov: "Keď sa pozriete na ich postavy, obrazne povedané, keď sú vyzlečení, to je ako Romulus a Remus. Sú vypracovaní, ale je tam obrovská kvalita, skúsenosť a sila – aj mentálna. Aj keď toho napríklad veľa nenahovoria, tak bez nich si mužstvo neviem predstaviť. Je to veľké vyznamenanie pre nich, že sú v takejto spoločnosti svetových hviezd."