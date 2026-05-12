SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie
Jeho vymenovanie v utorok schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Bratislava 12. mája (TASR) - Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss st. Šesťdesiatjedenročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch, jeho vymenovanie v utorok schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Trénerskou otázkou sa zaoberala štvorčlenná výberová komisia, ktorú tvoria viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, viceprezident SFZ pre profesionálny futbal Ivan Kozák, člen výkonného výboru za trénerov Ján Kocian a technický riaditeľ asociácie Oto Brunegraf. Kvarteto funkcionárov posunulo VV SFZ návrh na potvrdenie Vladimíra Weissa do funkcie reprezentačného trénera. „Naša komisia dala exekutíve návrh, aby na pozíciu reprezentačného trénera Slovenska schválila Vladimíra Weissa. Členovia výkonného výboru návrh jednomyseľne schválili. Zároveň sme dostali prezident zväzu a ja poverenie v najbližších dňoch rokovať s trénerom o podmienkach jeho zmluvy,“ povedal Belaník podľa portálu futbalsfz.sk.
Znamená to, že Weissa uvoľnil ŠK Slovan Bratislava, s ktorým mal ešte rok platnú zmluvu. „Oceňujeme prístup majiteľa Slovana Ivana Kmotríka staršieho a generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho, ktorí vyšli v ústrety potrebám slovenskej reprezentácie a trénera Weissa uvoľnili bez akéhokoľvek odstupného,“ pokračoval viceprezident pre štátne reprezentácie a na záver dodal: „Dvaja fináloví kandidáti, teda Vladimír Weiss a Adrián Guľa, boli pre nás veľmi kvalitní, schopní a rešpektovaní adepti po každej stránke. Počas rokovaní a rozhovorov obaja ukázali absolútnu profesionalitu, prehľad a interes pracovať s národným tímom. Pred dvoma dňami nám ale Adrián Guľa oznámil, že sa chce predsa ešte venovať klubovému futbalu, čo sme zobrali na vedomie. Ďakujeme mu za korektnosť a otvorenosť, pre SFZ je to stále tréner s veľkým potenciálom a s otvorenou budúcnosťou aj pri slovenskej reprezentácii.“
SFZ hľadal nového kormidelníka od konca apríla, kedy sa členovia odbornej komisie nedohodli na pokračovaní spolupráce s 57-ročným talianskym koučom Francescom Calzonom, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022. Zmluva so SFZ mu vypršala 31. marca. Calzona sa stal trénerom slovenskej reprezentácie 30. augusta 2022. Pred dvomi rokmi sa s ňou prebojoval do osemfinále ME v Nemecku, v ktorom „sokoli“ prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. V kvalifikácii MS 2026 obsadilo Slovensko druhé miesto v A-skupine za Nemeckom a druhú šancu na postup dostalo v baráži. Po domácej prehre 3:4 s Kosovom v semifinále play off sa však druhýkrát v histórii na finálový turnaj MS nekvalifikovalo. Neúspech v baráži znamenal, že neprišlo k automatickému predĺženiu Calzonovho kontraktu, pričom stroskotali aj následné snahy o jeho obnovenie.
Weiss st. začal trénerskú kariéru ako asistent v Artmedii Petržalka (1996-2000), v rokoch 2000 až 2006 bol jej hlavným trénerom. Následne v rokoch 2006-2007 viedol v najvyššej ruskej súťaži Saturn Moskovská oblasť, odkiaľ sa vrátil opäť do Petržalky (2007-2008). V júli 2008 nahradil na poste trénera Slovenska Jána Kociana a s tímom dosiahol historický postup na prvý veľký turnaj - MS v Južnej Afrike. V kvalifikačnej skupine Slováci nechali za sebou Slovinsko, Poľsko aj Česko a v Afrike po remíze 1:1 s Novým Zélandom, prehre 0:2 s Paraguajom a šokujúcom triumfe 3:2 nad vtedajšími úradujúcimi majstrami sveta z Talianska prenikli do osemfinále. Až tam ich zastavil neskorší vicemajster sveta Holandsko (1:2). Pri reprezentačnom kormidle skončil k 31. januáru 2012. Slovenský tím viedol v 40 stretnutiach, v ktorých mali jeho zverenci bilanciu 16 víťazstiev, 8 remíz a 16 prehier. Slováci mali pod jeho vedením skóre 56:53.
Neskôr trénoval v Kazachstane tamojší Kajrat Almaty a v rokoch 2016-2020 viedol národný tím Gruzínska, s ktorým mu chýbal krok k postupu na finálový turnaj ME 2020. Vo finále baráže prehrali jeho zverenci v Tbilisi so Severným Macedónskom 0:1 a historicky premiérovú účasť na záverečnom turnaji ME či MS v ére samostatnosti si vybojoval ich súper.
Od roku 2021 pôsobil na lavičke Slovana Bratislava, s ktorým dosiahol najväčší úspech postupom do ligovej fázy Ligy majstrov v sezóne 2024/25. Od jeho príchodu na Tehelné pole vyhrali „belasí“ šesť ligových titulov a raz sa radovali v pohári. Weiss st. vyhral šesťkrát za sebou anketu Tréner roka na Slovensku, za rok 2025 bol prvý spoločne s Calzonom. Celkovo získal Cenu Jozefa Vengloša osemkrát v trénerskej kariére.
Slovenskú reprezentáciu čakajú po skončení klubových sezón dva prípravné zápasy. Najskôr 1. júna v Dunajskej Strede privíta Maltu, 5. júna si v Košiciach zmeria sily s Čiernou Horou. Od septembra do novembra ju v 3. skupine C-divízie Ligy národov čakajú konfrontácie s Moldavskom, Faerskými ostrovmi a Kazachstanom.
Prehľad hlavných trénerov A-tímu SR v ére samostatnosti:
Jozef Vengloš (6. apríla 1993 - 15. júna 1995)
Jozef Jankech (4. júla 1995 - 23. októbra 1998)
Dušan Galis (1. januára 1999 - 23. februára 1999)
Jozef Adamec (26. februára 1999 - 30. novembra 2001)
Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 - 31. decembra 2003)
Dušan Galis (1. januára 2004 - 12. októbra 2006)
Ján Kocian (2. novembra 2006 - 30. júna 2008)
Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 - 31. januára 2012)
Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 - 13. júna 2013)
Ján Kozák st. (2. júla 2013 - 14. októbra 2018)
Pavel Hapal (24. októbra 2018 - 16. októbra 2020)
Štefan Tarkovič (20. októbra 2020 - 7. júna 2022)
Francesco Calzona (30. augusta 2022 - 31. marca 2026)
Vladimír Weiss st. (od 12. mája 2026)
Dočasne viedli A-tím SR aj Dušan Radolský (23. októbra 1998 - 10. novembra 1998), Anton Dragúň (17. novembra 1999 - 25. novembra 1999), Michal Hipp (29. februára 2012), Štefan Tarkovič (16. októbra 2018) a Samuel Slovák s Marekom Mintálom (v júni 2022).
Vizitka Vladimíra Weissa:
dátum a miesto narodenia: 22. septembra 1964 v Bratislave
reprezentácia Československa: 19 zápasov/1 gól
reprezentácia Slovenska: 12/1
post: stredopoliar, obranca
úspechy: účasť na MS 1990 v Taliansku, ako hráč majster Československa so Spartou Praha 1993, ako tréner účasť v hlavnej súťaži Ligy majstrov s Artmediou Petržalka (2005/2006) a ŠK Slovan Bratislava (2024/2025), ako tréner postup Slovenska na MS 2010, na MS 2010 postup do osemfinále
hráčska kariéra: 1984-1986 VTJ Agro Hurbanovo, 1986-1993 Inter Bratislava (126/28), 1993 Sparta Praha (4/1), 1993-1994 Petra Drnovice (14/2), 1994 1. FC Košice, 1995 Dunajská Streda, 1996-2000 FC Artmedia Petržalka
trénerská kariéra: 1996-2000 asistent Artmedia Petržalka, 2000-2006 hlavný tréner Artmedia Petržalka, 2006-2007 Saturn Moskovská oblasť, 2007-2008 hlavný tréner Artmedia Petržalka, júl 2008-január 2012 tréner SR, august 2011 - august 2012 Slovan Bratislava, 2012-2015 Kajrat Almaty, 2016-2020 reprezentácia Gruzínska, 2021-doteraz ŠK Slovan Bratislava
