Weiss st. po obrate proti Pjuniku: Ešte nemáme nič isté

Bratislava 28. októbra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom zápase proti Pjuniku Jerevan opäť postarali o napínavý záver. Arménskeho súpera zdolali 2:1, keď otočili zápas v priebehu minúty. Hosťom tak oplatili prehru 0:2 a sú na čele H-skupiny.



V prvom polčase mali jasnú prevahu domáci. Súpera takmer k ničomu nepustili a viackrát preverili brankára Davida Jurčenka. Veľké šance mali Jaromír Zmhral i Juraj Kucka. "Belasí" vstúpili naplno aj do druhého dejstva, no krátko pred hodinou hry pohrozili hostia. Prvú strelu vyslal na bránu domácich Artak Dašian a prvý gól padol o niečo neskôr. Dame Diop sa dostal do úniku po nevydarenom odkope Adriána Chovana a pri súboji s domácim brankárom skončil na zemi. Rozhodca odpískal sporný pokutový kop a ten premenil Eugeniu Cociuc.



Slovan odpovedal tlakom, ktorý priniesol výsledok v 84. minúte. Prihrávku Lukáša Pauscheka poslal do siete stopér Guram Kašia a pripísal si tak tretí gól v tejto sezóne. Pri následnej rozohrávke poslal Pjunik malú domov na Jurčenka, ktorý netrafil loptu ideálne a hlavičkou ju poslal do site Eric Ramirez. Domáci ešte odolali tlaku súpera - ten sa dostal k jednej nebezpečnej strele po pozičnej chybe a vyrovnať mohol aj z priameho kopu.



"Na medzinárodnej úrovni musíte ísť stále naplno. Keď zaváhate, súper vás potrestá. Budeme hrať ešte lepšie, aj vďaka návratu zranených hráčov," uviedol tréner Vladimír Weiss st.po štvrtkovom zápase. V jeho kádri bude dlhší čas chýbať Tigran Barseghjan, ktorý si na utorkovom tréningu zlomil nohu a na súpiske nebol pre chorobu ani Jaba Kankava.



"Mohla nás potopiť len jedna chyba, inak sme odohrali dobrý zápas s dobrým výkonom. Išli na piatich obrancov, hralo sa proti nim ťažko" povedal Zmrhal, ktorý sa dostal do niekoľko vyložených šancí. Pred záverečným zápasom skupiny cíti v kabíne pozitívnu atmosféru: "Tím si začína rozumieť, navzájom si veríme a dokážeme podržať jeden durhého."



V tejto sezóne sa Slovan nepostaral o strhujúci záver prvýkrát. O postupe z prvého predkola LM proti Dinamu Batumi rozhodol až v nadstavenom čase a do skupiny EKL išiel po jedenástkovom rozstrele s HŠK Zrinjski Mostar. "Našli sme morálnu i fyzickú silu na obrat. Mám rád stresové zápasy, o to väčšia býva radosť v šatni. Musíme však pracovať ďalej, zajtra nás čaká tréning a v nedeľu je liga," povedal k obratu kouč Slovana.



Jeho tím momentálne vedie tabuľku H-skupiny, na prvom mieste má rovnaký počet bodov ako druhý Bazilej, no disponuje lepším skóre zo vzájomných zápasov (2:0, 3:3). Kormidelník Weiss však pripomína, že "belasí" nemajú zatiaľ nič isté: "Všetko je otvorené, ešte nemáme nič. Je tam veľa kalkulácií a musíme uhrať minimálne bod. Výhra znamená postup. Žalgiris hrá dobre, vie to na umelej tráve a stále žije."



Litovský zástupca remizoval vo štvrtok na pôde Bazileja 2:2, pričom prehrával v 40. minúte o dva góly. S piatimi bodmi je na štvrtom mieste a taktiež má šancu na postup. Slovan zavíta do Litvy vo štvrtok 3. novembra, v nedeľu 30. októbra ho čaká fotunaligový duel proti Liptovskému Mikulášu.