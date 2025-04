Tréner Weiss po triumfe Slovana nad Spartakom: Zaslúžené víťazstvo

Niké liga - 6. kolo nadstavbovej časti



skupina o titul:



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:2)



Góly: 8. Kratochvíl, 65. Jureškin - 31. Tolič (z 11 m), 45.+1 Ibrahim, 60. Strelec. Rozhodovali: Dzivjak - Pacák, Ferenc, ŽK: Sabo, Pich, Kratochvíl, Zeljkovič - Blackman, 7537 divákov.



Trnava: Frelih - Bolaji (63. Holík), Karhan, Ujlaky, Jureškin - Sabo (75. Trello), Zeljkovič, Kratochvíl (62. Procházka) - Ofori, Badolo (46. Ďuriš), Pich (46. Daniel)



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Vojtko - Ibrahim, Mustafič (58. Ignatenko) - Barseghjan (87. Savvidis), Tolič (90.+5 Zuberu), Mak (58. Marcelli) - Strelec (90.+5 Metsoko)







hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: „Už pred zápasom som hovoril, že tento ročník sú naše vzájomné súboje zaujímavé, emotívne, ale hlavne je tam futbalová kvalita a to sa potvrdilo aj dnes. Zápas bol hlavne pre divákov výborný na pozeranie. Dnes sme trochu premenili zostavu, aj mladíci mali krst ohňom a myslím si, že začiatok bol z našej strany veľmi slušný a sympatický, ale škoda, že nás trochu zrazil prvý gól. Ustáli sme šance Slovana a potom sme inkasovali z penalty. V druhom polčase sme sa snažili trochu riskovať, bolo to menej taktické a Slovan mal z toho veľa šancí. Sme sklamaní z výsledku, ale myslím si, že kopec chalanov zahralo na slušnej úrovni a na to, že to bolo piate derby v krátkom slede, znovu tam bola emócia, šťava a energia a myslím si, že všetci, ktorí tu dnes na štadióne boli, to neľutujú.“



Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: „Výborný futbal so šťastnejším koncom pre nás. Myslím, že je to zaslúžené víťazstvo, aj keď by som ho možno vymenil za ten utorok, pohár nás mrzí. Ale hráči dnes chceli, mali sme veľa šancí a mohli sme rozhodnúť už skôr. To, že Trnava môže dať gól zo štandardky alebo z centru sa stále potvrdzuje, v tom je ich kvalita. Tá naša sa prejavila v útočnej fáze. Realizácia mala byť lepšia, ale prišli sme si po tri body. Som spokojný a ideme krok za krokom za titulom.“

Trnava 20. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa výrazne priblížili k zisku siedmeho majstrovského titulu v sérii. V sobotnom derby 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy zdolali na Štadióne Antona Malatinského domáci Spartak Trnava 3:2 a figurujú na čele tabuľky s 13-bodovým náskokom pred MŠK Žilina. Štyri kolá pred koncom sezóny ich môžu „šošoni“ ako jediní teoreticky predbehnúť, keďže majú zápas k dobru. Tretia Trnava má na Slovan nedostihnuteľné manko 14 bodov a obhajcov tak od trofeje delí jediné víťazstvo.„Andeli“ využili prakticky prvú veľkú príležitosť. V 8. minúte po rohovom kope Róberta Picha sa hlavičkou presadil osamotený Miloš Kratochvíl a otvoril skóre zápasu. Krátko na to mohli udrieť „belasí“, no na bránkovej čiare loptu vykopol Patrick Karhan a strelu Rahima Ibrahima vzápätí vyrazil domáci brankár Žiga Frelih. Slovinec v 28. minúte vychytal aj pokutový kop Marka Toliča a hoci odrazenú loptu do siete poslal Ibrahim a gól by neplatil, pretože do šestnástky vbehol predčasne, ukázalo sa, že trnavský gólman bol pred bránkovou čiarou tiež priskoro a rozhodca nariadil opakovanie. Na druhý pokus už Tolič nezaváhal a vyrovnal na 1:1. Aktivitu hostia zúročili ešte pred odchodom do šatní, keď sa k dorážke dostal opäť Ibrahim – 1:2.Po zmene strán Slovan pokračoval v tlaku a v 60. minúte zvýšil David Strelec, ktorý zvládol súboj s protihráčom a Freliha prekonal strelou z ľavej strany pokutového územia. O dramatizáciu zápasu sa o päť minút postarali domáci, keď po centri Libora Holíka znížil Roko Jureškin. „Belasí“ mohli definitívne rozhodnúť v 85. minúte, v situácii 3 na 1 sa však stihol vrátiť brániaci Marek Ujlaky a strelu Nina Marcelliho zastavil na bránkovej čiare. Slovan však jednogólový náskok ustrážil a odniesol si z Trnavy tri body.