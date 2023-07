Weiss st. pred odvetou na pôde FC Swift Hesperange: Je to 50 na 50

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred stredajším odvetným zápasom 1. predkola futbalovej Ligy Majstrov, ktorý odohrajú proti domácemu FC Swift Hesperange 18. júla 2023 v Luxemburgu. Foto: TASR - Martin Baumann

predpokladaná zostava Slovana: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Savvidis, Kankava, Weiss - Barseghjan, Abubakari, Čavrič

Luxemburg 18. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zabojujú o postup do 2. predkola Ligy majstrov v odvete na pôde luxemburského majstra FC Swift Hesperange. Hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferenciu uviedol, že šance oboch tímov na postup sú po úvodnom zápase (1:1) vyrovnané. Zároveň však 58-ročný kouč cíti zodpovednosť voči klubu a myslí si, že Slovan by sa mal "uživiť" prostredníctvom financií získaných v pohárovej Európe. Duel v Luxembursku je na programe v stredu 19. júla od 20.00 h.Tréner Weiss musí pred odvetou riešiť absenciu Juraja Kucku, ktorý videl v domácom stretnutí červenú kartu a čaká na verdikt od disciplinárnej komisie UEFA. Na jeho post naskočil v prvom zápase grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis. K mužstvu sa pripojila aj letná akvizícia Cesar Blackman, ktorý si však priniesol zranenie z Gold Cupu, na ktorom reprezentoval Panamu.uviedol Weiss st.Kouč "belasých" po dueli na Tehelnom poli prízvukoval, že zostáva pokojný a verí, že kvalita jeho mužstva sa v odvete prejaví. Napriek tomu však ambície Slovana, ako najväčšieho slovenského klubu, sú záväzkom:Slovanisti môžu počítať s útočníkom Aleksandarom Čavričom, ktorého meno je spájané s prestupom do Rubinu Kazaň. Weiss st. interes ruského klubu potvrdil, no zároveň nevylúčil ani zotrvanie srbského zakončovateľa:Luxemburský majster bol pred dvojzápasom veľkou neznámou, no už v úvodnom stretnutí potvrdil, že sa dokáže vyrovnať aj väčším klubom. Weiss na predzápasovej tlačovej konferencii poukázal na rast úrovne luxemburského futbalu.Pred odvetným duelom nastala aj zmena v realizačnom tíme "belasých". Novým trénerom brankárov sa stal bývalý reprezentant Ján Mucha, ktorý v klube pôsobil ako hráč v rokoch 2015 až 2017.dodal Weiss st.Stredajšiu konfrontáciu na štadióne Stade de Luxembourg bude viesť ako hlavný rozhodca Turek Abdulkadir Bitigen, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Ceyhun Sesigüzel a Mustafa Savraniar.V prípade triumfu nastúpi Slovan proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Urartu Jerevan a HŠK Zrinjski Mostar. V prípade vypadnutia ho čaká predkolo EKL proti zdolanému zo súboja medzi švédskym Häckenom a The New Saints z Walesu./vyslaný redaktor TASR Šimon Šuník/