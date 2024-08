Weiss st. pred úvodným duelom s Midtjyllandom: Musíme hrať rozumne

Herning 20. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava chcú dosiahnuť to, čo sa v ére samostatnosti podarilo iba trom slovenským klubom. "Belasých" čaká v stredu úvodný duel play off Ligy majstrov, v ktorom nastúpia na pôde dánskeho FC Midtjylland. Odveta je na programe o týždeň neskôr na Tehelnom poli, pričom ak sériový slovenský šampión vyjde z dvojzápasu víťazne, stane sa po 1. FC Košice, Artmedii Petržalka a MŠK Žilina tretím tímom zo Slovenska, ktorý si zahrá v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže.



Slovan sa ako jediný klub v rámci kvalifikačných predkôl LM prebojoval do play off až z 1. predkola. Po "povinnej jazde" so severomacedónskou Strugou vyradil NK Celje zo Slovinska, cyperský APOEL Nikózia a po desiatich rokoch stojí na prahu hlavnej fázy Ligy majstrov. Po troch účastiach v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy má navyše skúsenosti aj so zápasmi proti súperom zvučného mena. "Midtjylland je spolu s Lille najsilnejší súper, akému sme doteraz čelili. Je to dobrý klub s výbornou akadémiou, má krásny štadión, výber moderných futbalistov a dobré mužstvo. Myslím si, že aj my máme dobrý tím a začína sa od 0:0. Musíme hrať rozumne, aby sme mali šancu do odvety. V Lige majstrov hráte o viac peňazí, fanúšikovia môžu vidieť svetové hviezdy, i keď tie uvidia v každom prípade. Je to motivácia aj pre nás trénerov, hráčov, sen, ktorý sa dá uskutočniť pri našom heroickom výkone v tomto dvojzápase," uviedol po príchode do dejiska úvodného stretnutia v Herningu hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st.



Midtjylland je postavený na mladších hráčoch, keďže vekový priemer kádra je 23,9 roka. Svoju kvalitu preukázal v uplynulom ročníku, v ktorom zosadil z trónu najúspešnejší dánsky klub FC Kodaň. Mužstvo, ktoré si zahralo v skupinovej fáze LM v edícii 2020/2021, sa prezentuje agresívnym a nátlakovým štýlom. "Sledovali sme videá a dobre sme si ich zanalyzovali. Sme si vedomí, že majú dobré mužstvo, hrajú moderný dynamický futbal, takže nás nečaká nič ľahké. Ale ako tréner povedal, sme tu aj my a zaslúžili sme si dostať sa až sem. Máme veľmi dobrý tím a veci, ktoré chceme zajtra ukázať, aby sme dvojzápas začali dobre. Sme odhodlaní a pozitívne naladení," povedal stredopoliar Slovana Marko Tolič.