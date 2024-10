Weiss st. pred zápasom Slovana v Girone: Musíme hrať ofenzívne

Bratislava 21. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v utorok na pôde Girony pokúsia získať prvé body v ligovej fáze Ligy majstrov. Tréner "belasých" Vladimír Weiss st. chce prekvapiť španielsky tím dobrou organizáciou hry.



Girona sa vo svojej 94-ročnej histórii dosiaľ nikdy nekvalifikovala do Ligy majstrov. Účasť v tohtosezónnej edícii súťaže si zabezpečila tretím miestom v La Lige. Na jej lavičke bude stáť španielsky kormidelník Míchel, ktorý svojim ofenzívnym a dynamickým herným štýlom urobil z Girony konkurencieschopný klub v Španielsku, hoci nemá taký veľký rozpočet.



"Je to rozumný tréner. Má za sebou fantastickú sezónu s klubom, ktorý udivil celú Európu. Skončiť tretí v španielskej La Lige je zázrak s podmienkami, aké klub má. Klobúk dolu pred jeho robotou a pred hráčmi, ktorí hrajú agresívny a moderný futbal. Pre nás je každý zápas v Lige majstrov udalosť, prišli sme sem však s nejakým cieľom. Prekvapiť dobrou organizáciou hry, výkonom a samozrejme získať nejaké body. Musíme hrať ofenzívny futbal, náš súper je nebezpečný, pretože hrá z krídelných priestorov. Sú veľmi silní, majú veľmi dobre centrované lopty, po ktorých sú dvaja až štyria hráči ochotní ísť do zakončenia aj hlavičkou. Máme Gironu prečítanú, vieme o jej kvalite, no pokúsime sa ich niečím prekvapiť," uviedol tréner Slovana na pondelkovej predzápasovej tlačovej konferencii.



Španielsky klub nebude môcť počítať so zranenými Abelom Ruizom, Viktorom Cygankovom, Oriolom Romeuom, Jhonom Solisom, Portuom, Bryanom Gilom, Pauom Lopezom a Yaserom Asprillom. K dispozícii tak majú iba 12 hráčov z "áčka". Taktiež bratislavský Slovan trápia viaceré absencie v tíme.



"Jurij Medvedev je chorý, bližšie to špecifikovať nebudem. Robovi Makovi chýbajú približne dva týždne, aby si doliečil zranený väz v členku. Juraj Kucka by mal byť fit o týždeň, následne by už mohol nastúpiť na časť ligového zápasu. Veľa hráčov má odohratých málo ligových duelov, pretože musíme rotovať zostavu. Máme sedem reprezentantov, ktorí si plnia medzinárodné povinnosti. Tá záťaž je na všetkých hráčov obrovská, pretože hlavne v tých veľkých kluboch je skoro každý reprezentant. Musíme rotovať zostavu a s tým bohužiaľ súvisia zranenia. Tak ako má zranených hráčov Girona, máme i my," zhodnotil kormidelník bratislavského klubu.



Mak napriek zraneniu odohral v októbrovom dueli s Manchestrom City šesť minút. Kucka v septembri podstúpil operáciu kolena, pri ktorej mu lekári vyčistili roh menisku. "Robo symbolicky nastúpil proti City, inak by som ho tam nedával. V tom zápase nebol doliečený, ale zranenie si nezhoršil. Štyri dni dozadu mal na tréningu taký zlý dotyk s loptou, takže sa mu to opäť obnovilo. Je to bolestivé zranenie, ktoré si vyžaduje čas. Ďuro už bude čoskoro k dispozícii. Ma operovanú časť meniskusu, tréning s loptou začne až od štvrtka," zhodnotil zdravotný stav absentujúcich hráčov Weiss.



Slovan sa pred cestou do Girony dobre naladil víťazstvom v ligovom derby proti Spartaku Trnava. "Pozitívna nálada z derby pretrvala, myslím si, že budeme dobre nastavení. Vždy je dôležité vyhrať ligový duel pred pohárovými konfrontáciami. Cesta do Girony bola príjemná, bez komplikácii. Máme už skúsenosť z Ligy majstrov, preto musíme byť disciplinovaní, ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok. Očakávame náročný zápas, o tom niet pochýb. Musíme hrať svedomito v obrane, aby sme súperovi dovolili čo najmenej šancí," povedal pre klubový web brankár Dominik Takáč.