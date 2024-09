Weiss st. prirovnal Guardiolu ku Gaudímu: Chceme byť dôstojný súper

Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia proti Manchestru City v pozícii jasného outsidera, svoju kožu však proti jednému z najlepších klubov na svete nechcú predať lacno. Ich kouč Vladimír Weiss st. sa na utorkový zápas Ligy majstrov i na stretnutie s trénerským mágom Pepom Guardiolom, ktorého prirovnal k slávnemu španielskemu architektovi Antonimu Gaudímu, veľmi teší.



"Privítame jedno z dvoch-troch najlepších mužstiev na svete. Vlani vyhrali Ligu majstrov, dva roky predtým boli vo finále. Vedie ich výborný Pep (Guardiola - pozn.), ktorý mužstvo budoval niekoľko rokov. Na zápas sa tešíme, náš súper je veľký favorit nielen tohto stretnutia, ale aj celej súťaže. Musíme zápas odbehať, odrobiť, ale aj si ho užiť. Uvidíme, aký sa nám podarí dosiahnuť výsledok. Verím však, že ľudia, pre ktorých hráme, nás dostanú do varu a pôjdeme na hranicu našich možností. Chceme byť dobrým súperom pre City a želám si, aby ľudia videli dobrý futbal. Vladi tam vyrastal, Robo Mak tiež, bol som v Manchestri veľakrát na zápasoch. Spomienka na City je prítomná a zajtra s nimi hráme. Pre mňa je to takisto príbeh ako z rozprávky, ale je to realita. Prešli sme cez štyri predkolá, asi sme si zaslúžili tu byť. Zajtra do toho dáme všetko," povedal kormidelník Slovana.







Zostavu bude skladať bez zraneného Juraja Kucku, zdravotné problémy trápia Róberta Maka. "Chceme hrať tak, aby sme boli dôstojným súperom. Proti City behá aj Real Madrid. Vieme, čo nás čaká, že to bude z našej strany prevažnú časť zápasu hra bez lopty. Uvidíme, akí budeme aktívni. Chceme hrať tak, aby nás ľudia po zápase vytlieskali," pokračoval Weiss st. Na predzápasovej tlačovej konferencii zložil Guardiolovi kompliment, keď ho prirovnal k jeho krajanovi Gaudímu - architektovi monumentálneho barcelonského kostola Sagrada Família. "Pepa by som prirovnal ku Gaudímu. Dlhé roky mu v Anglicku nerozumeli, ale on svoju myšlienku budoval a veril jej, až nakoniec so City vyhral Ligu majstrov. Rozumie futbalu ako nikto iný a to mám rád aj ďalších trénerských velikánov Kloppa, Ancelottiho či Bielsu," vyjadril sa Weiss st. pochvalne o Guardiolovi, ktorý od roku 2016 vyhral so "Citizens" šesťkrát anglickú ligu, dvakrát Pohár FA, štyrikrát EFL Cup, trikrát Community Shield a na medzinárodnej scéne sa okrem "ušatej trofeje" tešil z triumfu v Superpohári UEFA a na MS klubov.







Zápas s Manchestrom City bude špeciálny pre trénerovho syna Vladimíra Weissa ml. a Maka. Obaja hráči Slovana si totiž prešli mládežníckou akadémiou anglického veľkoklubu, pričom prvý menovaný odohral za A-tím aj päť súťažných zápasov. "Je to pre nás všetkých veľká udalosť, že sem zajtra príde City. Pre mňa azda ešte väčšia, lebo do Manchestru som odišiel ako chlapec a keď som sa vracal do reprezentácie, bol zo mňa muž. Spomínam si, že začiatky boli veľmi ťažké. Veľa som tam prežil, som nesmierne vďačný tomuto klubu a rodine, v ktorej som tam vyrastal. Pre mňa je niečo neuveriteľné, že sme tu a prvý domáci zápas hráme so City. Budem sa snažiť si to zajtra užiť najviac, ako to bude možné a ako nám oni dovolia," povedal Weiss ml. na predzápasovej tlačovej konferencii.







Trhová hodnota hráčskeho kádra "Citizens" je podľa špecializovaného portálu Transfermarkt 1,2 miliardy eur oproti 29 miliónom eur, koľko stojí celý A-tím Slovana. Atraktívnejšieho súpera ako City si "belasí" pre svojich verných fanúšikov ťažko mohli želať. "Bolo by nádherné, keby sem prišiel aj Real Madrid, ale myslím si, že City je v mojich očiach najsilnejšie mužstvo na svete. Pre nás chalanov v kabíne aj pre fanúšikov je to taká odmena za všetko. Zajtrajší zápas by mal byť o tom, aby sme si ho všetci spolu užili. Zároveň sa však pokúsime urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok, resp. sa postarali o senzáciu," dodal Weiss ml.



Zápas ŠK Slovan Bratislava - Manchester City povedie v pozícii hlavného rozhodcu Talian Davide Massa. V treťom kole LM zavíta Slovan na pôdu španielskej Girony (22. októbra), jeho ďalšími súpermi budú Dinamo Záhreb, AC Miláno, Atletico Madrid, VfB Stuttgart a Bayern Mníchov. V novom formáte súťaže je všetkých 36 tímov zaradených do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov najlepších osem mužstiev postúpi priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov play off o osemfinále a posledných dvanásť klubov sa so súťažou rozlúči.