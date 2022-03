Weiss st. vzal stratu bodov na seba, Struhár: Zaslúžená remíza

Na snímke zľava Ibrahim Rabiu (Bratislava) a Kristóf Domonkos (Ružomberok) počas zápasu 2. kola skupiny o titul vo Fortuna lige medzi ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok v Bratislave v sobotu 12. marca 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 12. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prišli v sobotnom zápase nadstavbovej časti Fortuna ligy o víťazstvo nad Ružomberkom v nadstavenom čase. Ich tréner Vladimír Weiss st. vzal vinu za stratu bodov v šlágri 2. kola skupiny o titul na seba, keď mu podľa jeho slov nevyšli striedania v závere. Hostia potvrdili, že sa "belasým" proti nim hrá ťažko a z Tehelného poľa si po remíze 1:1 odviezli bod, ktorý môže mať pre nich cenu zlata v boji o druhé miesto.," sypal si popol na hlavu tréner Slovana, ktorý v závere chcel brániť najtesnejší výsledok a z tohto dôvodu poslal na trávnik Lukáša Pauscheka s Guramom Kašiom.Obhajca titulu sa ujal vedenia v 5. minúte, keď sa po rohu strelou z voleja presadil trénerov syn Vladimír Weiss ml. Na ďalšie góly domáceho tímu však trojtisícová návšteva čakala márne. "," dodal Weiss st. Jeho zverenci majú na čele tabuľky 12-bodový náskok pred Trnavou a Ružomberkom, pričom Spartak môže skresať manko v nedeľnom krajskom derby v Dunajskej Strede.Srdnato bojujúci Ružomberčania sa dočkali odmeny v nadstavenom čase. Akciu potiahol po pravej strane neúnavne bojujúci Martin Regáli a jeho menovec Rymarenko zblízka prekonal Adriána Chovana. Regáli bol najlepší hráč hostí, pochvalu si vyslúžil aj od domáceho kouča: "." Slovan prišiel už v 27. minúte o zraneného Jabu Kankavu, po hodine hry musel opustiť ihrisko z rovnakých príčin aj Ibrahim Rabiu. "Kankava je extratrieda na našu ligu, neprehral jediný súboj o loptu. Jeho silová hra je pre nás nenahraditeľná. Spolu s Vladom sú miláčikovia publika, dokazujú to svojimi výkonmi. Jeho nástupca Agbo nehral zle, ale rieši situácie inak ako on. Potom sa zranil Ibi a prepadávali sme v strede, aj preto som sa snažil vzadu to zavrieť striedaniami," dodal kormidelník Slovana na margo zranenia skúseného Gruzínca, ktorého v lete priviedol do Bratislavy.Kolega Weissa st. z ružomberskej lavičky Peter Struhár vyrukoval proti favoritovi so systémom 4-4-2 a táto taktika mu vyšla. "," uviedol Struhár.