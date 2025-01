VIDEO: Weiss vyzdvihol výkon Stuttgartu: Fyzicky to bol najťažší súper

Bratislava 22. januára (TASR) - Podľa trénera futbalistov Slovana Bratislava bol VfB Stuttgart fyzicky najťažší zo všetkých jeho doterajších súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Vladimír Weiss st. po prehre 1:3 s úradujúcim nemeckým vicemajstrom priznal, že kvalita mužstiev v najprestížnejšej klubovej súťaži je nad sily "belasých". Šesťdesiatročnému koučovi chýbala v stretnutí aj skúsenosť, keďže pre zranenia nehrali Juraj Kucka a Danylo Ignatenko, syn Vladimír nemohol nastúpiť pre chorobu.



Účastník Bundesligy potvrdil svoju kvalitu už v prvom polčase a po dvoch situáciách cez stred obrany sa presadil Jamie Leweling. "Takticky to nebolo najhoršie, ale niekedy sme nestíhali. Vydali sme zo seba všetko, čo sme vedeli. Budeme musieť ďalej pracovať tak, aby sa Slovan stále zlepšoval. Pri prvom góle tam bolo zlé postavenie, boli sme naširoko roztiahnutí. Pripravovali sme sa na to, že po čiare môžu hrať, ale cez stred nie. Bolo to tak aj s Milánom. Bohužiaľ, súper má takú kvalitu, že dá rýchlu kolmú prihrávku a má tých nábehových hráčov, ktorí to vedia využiť. Rovnaký gól sme dali aj my. Ale Stuttgart bol lepší. Takíto súperi sú nad naše sily," uviedol kormidelník Slovana na pozápasovej tlačovej konferencii.







Domáci boli v druhom dejstve nebezpečnejší, pomohol k tomu aj príchod Tigrana Barseghjana, ktorý sa vrátil po pauze zavinenej natrhnutým svalom. V 79. minúte sa práve po prihrávke arménskeho krídelníka presadil rovnako striedajúci Idjessi Metsoko, no hneď z protiútoku odpovedal Fabian Rieder. "Tých 15-20 minút sme vyhrávali osobné súboje, to bolo podstatné. Za stavu 0:2 som hovoril v kabíne, nesmieme sa vzdať. Ak dáme kontaktný gól, skúsime to otočiť. Škoda toho záveru. Prakticky sme im darovali tretí gól, mohlo to byť dramatickejšie. Boli sme agresívnejší ako v prvom polčase. Samozrejme, aj súper mal nahraté, takže si to kontroloval," povedal Weiss st.



Tréner sériového slovenského majstra sa pristavil aj pri absenciách: "Vlado sa už na prvom tréningu po príchode z Kataru cítil zle a má nejaký vírus. Leží doma v posteli. Takisto 'Kuco'. Na takéto zápasy chýba ich skúsenosť a kvalita. Toto bol duel pre Ignatenka, keďže bol fyzicky ťažký a on také vie hrať. Škoda, že Tigran nebol na sto percent pripravený. Som však spokojný s hráčmi, je to pre nás dobrá škola. Každý sa učí celý život a vieme, kde musíme pridať. Všetko sme prehrali, ale v určitých fázach hry sme podľa mňa boli tým výborným tímom dôstojným súperom."



Weiss st. zároveň pochválil súpera a myslí si, že Stuttgart je bežecký najsilnejší v nemeckej súťaži: "Vychádza to podľa dát, respektívne jeden z najsilnejších. Má výborné mužstvo a v Bundeslige ide hore. Minulý rok bol druhý v lige a to už niečo znamená. Predbehol aj Bayern. Bol to fyzicky najťažší súper, s ktorým sme doteraz hrali. So City, Gironou, Záhrebom i Milánom to bolo iné. Bundesliga je ťažká. Oni výborne 'pressovali', nám zostávalo málo času na rýchlu rozohrávku. Potom sme boli pomalší ako Stuttgart. Súper má hráčov, ktorí sú ochotní behať a 'pressovať'. Ochotní sme to aj my, ale v kvalite, rýchlosti, sile a dynamike nás prevýšili."



Slovan sa mohol rovnako ako v predošlých troch domácich dueloch LM spoľahnúť na vypredané hľadisko. "Liga majstrov je vrchol klubovej úrovne futbalu. Každý zápas sme mali vypredaný. To je potešiteľné, ľudia chodia s rodinami na futbal. To je naše najväčšie víťazstvo. Máme plný štadión, povzbudzujú hráčov, keď je súper lepší, vedia to oceniť. Nekritizujú nás za prehry. Samozrejme, tak by to malo byť, fanúšik musí stáť za svojím mužstvom pri víťazstvách, ale aj pri prehrách. Presne tak to mu bolo v Lige majstrov. V domácej súťaži budeme musieť stále dokazovať, že sme najlepší. Chceme vyhrať ligu, ale nebude to prechádzka."



"Belasí" sa mohli v bráne opäť spoľahnúť na kvalitný výkon Dominika Takáča, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov a dlho držal tím v hre o body. "Momentálne je pre nás v bráne nenahraditeľný. Má fantastické reflexy, čo znova potvrdil. Prvý polčas tam išiel jednou rukou do súboja. Je to výborný nákup pre nás. Prišiel ako voľný hráč z Trnavy. Dá sa povedať, že celé mužstvo bojovalo, ale on vychytal tie kľúčové momenty. V play off s Midtjyllandom, ale aj v stretnutiach predtým. Ja som povedal predtým, že bez dobrého brankára nemáte šancu na úspech nikde," zdôraznil Weiss st., ktorý potvrdil, že už v zimnom prestupovom období bol o Takáča záujem: "Mal už ponuky. Ale nad tým sme ani nerozmýšľali. Samozrejme, futbal je biznis a keď príde taká ponuka, čo sa nebude dať odmietnuť, klub ju bude zvažovať."