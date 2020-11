Weiss zobral prehru na seba, avizuje koniec na lavičke Gruzínska

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenskému trénerovi Vladimírovi Weissovi chýbal posledný krok k tomu, aby doviedol gruzínsku futbalovú reprezentáciu na premiérový záverečný turnaj ME či MS v ére samostatnosti. Štvrtkovú prehru v domácom finále baráže EURO 2020 so Severným Macedónskom 0:1 zobral na seba a ohlásil blížiaci sa koniec vo funkcii, ktorú zastáva od roku 2016.



Gruzínci mali šancu postúpiť cez D-divíziu play off, po semifinálovom víťazstve nad Bieloruskom 1:0 však tentoraz nedokázali v domácom prostredí skórovať. "Mali sme iba jednu strelu na bránku a to nestačí. Výsledok je moja zodpovednosť, ale tak to vo futbale chodí. Celé Gruzínsko dúfalo, no prehrali sme. Súper bol lepší a zaslúžil si postúpiť na záverečný turnaj, kde mu želám veľa šťastia. Moja práca sa tu skončí po dvoch zápasoch Ligy národov, je smutné, že sa končí práve takto," citoval 56-ročného Weissa oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).



Slovenskému koučovi vyprší kontrakt 31. decembra, s úlohou sa rozlúči domácim dvojzápasom, v ktorom Gruzínci hostia v nedeľu 15. novembra Arménsko a o tri dni neskôr privítajú Estónsko. V 2. skupine C-divízie LN figurujú aj so Severným Macedónskom, v oboch vzájomných stretnutiach sa zrodila remíza 1:1. "Tieto dva súboje v Lige národov nám pomohli. Na európskom šampionáte sa pobijeme o hrdosť našej krajiny," vyhlásil tréner Severného Macedónska Igor Angelovski. Gól jeho mužstva strelil kapitán, 37-ročný veterán Goran Pandev: "Som nesmierne šťastný. V minulosti som absolvoval mnoho takýchto duelov a myslím si, že moje skúsenosti pomohli tímu k dosiahnutiu tohto úspechu."



Jediný zásah v Tbilisi padol v 56. minúte, zato v ďalších finálových stretnutiach baráže sa lámal chlieb oveľa neskôr. Maďarsko otočilo domáci duel s Islandom (2:1) v závere, Slovensko triumfovalo v Severnom Írsku 2:1 po predĺžení a Škótsko uspelo na pôde Srbska 5:4 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase i predĺžení.



Maďari, ktorým pre pozitívny test na koronavírus na lavičke chýbal bývalý tréner fortunaligovej Dunajskej Stredy Marco Rossi, prehrávali v Budapešti od 11. minúty po zaváhaní brankára Pétra Gulácsiho. V 88. minúte vyrovnal naturalizovaný obranca Loic Négo a v nadstavenom čase strelil rozhodujúci gól Dominik Szoboszlai, ktorý ťahal loptu od polovice ihriska a po individuálnej akcii skóroval spoza šestnástky. "Som naozaj šťastný, najprv som si ani neuvedomoval, čo sa mi podarilo. Odviedol som len moju prácu a teší ma, že som rozvlnil sieť. Keď sme inkasovali, nikto z nás neupadal na duchu. Bojovali sme jeden za druhého, som rád, že som súčasť tohto tímu," povedal 20-ročný stredopoliar. S krajanmi sa v F-skupine budúcoročného šampionátu môžu tešiť na obhajcov európskeho titulu z Portugalska, úradujúcich majstrov sveta z Francúzska a Nemcov. Prvých dvoch menovaných súperov navyše privítajú doma v Budapešti: "Neviem sa dočkať, keď som bol dieťa, sníval som, že si zahrám proti Cristianovi Ronaldovi. V lete sa mi to splní."



V júni 2021 sa skončí aj 23-ročné čakanie Škótska na účasť na veľkom turnaji. Najbližší súper Slovenska v Lige národov (nedeľa 15. novembra v Trnave) mohol oslavovať prvý postup od MS 1998, keď domáci Srb Aleksandar Mitrovič nepremenil jedenástku v piatej sérii belehradského rozstrelu. "Vyrovnávajúci gól sme inkasovali, keď sme už boli jednou nohou na ME. Na hráčov som neskutočne hrdý, stačilo ich len uistiť, že sme lepší a potrebujeme jedine siahnuť ešte hlbšie do našich síl. Uistil som ich, že ak aj nedáme druhý gól, postúpime na jedenástky," povedal pre Sky Sports kouč Škótska Steve Clarke, ktorý prebral národné mužstvo v máji minulého roka: "Pred niekoľkými mesiacmi nám možno veľa ľudí neverilo. Ukázali sme, že napredujeme charakterovo, a ľudia nám začali veriť. A my sme ich tentoraz nesklamali. Keď David Marshall chytil penaltu, mal som slzu v oku, ale udržal som emócie na uzde. Bola to úžasná noc pre celé Škótsko, celá krajina môže byť hrdá, no najviac hrdí musia byť hráči, lebo na trávniku boli skvelí."