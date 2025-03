Weissa dôvera ľudí stále zaväzuje: Získať si fanúšika je najťažšie

Bratislava 18. marca (TASR) - Vo výročnej ankete Slovenského futbalového zväzu patrí Vladimír Weiss medzi stálice. Trénerom roka sa stal kormidelník bratislavského Slovana už deviatykrát, pričom dokázal obhájiť svoju pozíciu. Podľa vlastných slov ho dôvera fanúšikov a odborníkov zaväzuje a stále cíti zodpovednosť pracovať na maximum.



Triumf v ankete mu vyniesol majstrovský titul so Slovanom, ale najmä postup s "belasými" do ligovej fázy Ligy majstrov. Slovan na ceste medzi elitu zvládol všetky štyri predkolá, keď postupne vyradil FC Struga, Celje, APOEL Nikózia a v play off favorizovaný dánsky FC Midtjylland. V ôsmich zápasoch v LM síce nezískal slovenský šampión ani bod, no pritiahol divákov na tribúny. "Zaväzuje ma každoročná dôvera ľudí, odborníkov a novinárov. Cítim zodpovednosť a nie je to fáza, je to pravda. Milujem futbal a mojich hráčov. Ľudia nám dali vášeň a dôveru, ktorá je zaväzujúca. To, čo sa nám podarilo so Slovanom, je krásne, ale je to história. Mňa teší, že ľudia začali chodiť aj na ligu a nielen na pohárové zápasy. Získať si fanúšika je najťažšie," povedal Weiss na pondelkovom galavečeri na Bratislavskom hrade, kde si v sprievode manželky prebral cenu Tréner roka 2024.



Počas trénerskej kariéry viedol slovenskú i gruzínsku reprezentáciu, na klubovej úrovni pôsobil v Rusku a Kazachstane. Začínal v Artmedii Petržalka ako mladé "ucho" a do veľkého futbalu ho vystrelil postup neznámeho klubu z pravej strany Dunaja do Ligy majstrov v sezóne 2005/2006. "Všetko, čo si človek zaslúži, dostane. Nie je to ľahké. Mne dal Ivan Kmotrík dôveru, keď som bol mladý. Mal som 34 rokov a bol som v Petržalke hrajúci tréner. Teraz tu stojím už deviatykrát, čo je krásne číslo, ale z toho sa žiť nedá. Futbal mi stále prináša radosť a poviem pravdu, že sa bojím dňa, kedy budem musieť skončiť kariéru. Neviem si predstaviť život bez futbalu a rodiny," poznamenal Weiss.



Triumf v ankete nečakal, za favorita považoval Francesca Calzonu. Reprezentačný kouč priviedol národný tím vlani v lete do osemfinále ME, kde ho o postup obralo až v nadstavenom čase Anglicko. "Nečakal som to. Myslel som si, že vyhrá Francesco. Reprezentácia pod jeho vedením hrala na ME vynikajúci futbal. Ja som už dosť ´okukaný´, o to viac si túto cenu vážim, ale zaslúžil by si ju určite aj Francesco. Držím palce reprezentácii a želám chlapcom všetko dobré. Máme výnimočné mužstvo, podobné, aké som mal ja na MS 2010 v JAR. Lobotka, Hancko, Škriniar, Haraslín, Dúbravka sú výnimoční hráči, okolo nich sa začínajú presadzovať aj mladší hráči ako Strelec, Suslov a Sauer. Z celého srdca si prajem, aby som sa ešte dožil postupu na MS," dodal Weiss.