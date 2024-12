Weissa ohúrilo Metropolitano, o hráčoch bude mať jasno po tréningu

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava sprava Vladimír Weiss ml., Matúš Vojtko, Artur Gajdoš, Juraj Kucka a Idjessi Metsoko počas tréningu pred stredajším zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Atleticu Madrid v Madride v utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. a vpravo obranca César Blackman počas tlačovej konferencie pred stredajším zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Atleticu Madrid v Madride v utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

predpokladaná zostava Slovana:



Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia, Voet, Zuberu - Ignatenko, Savvidis - Barseghjan, Strelec, Metsoko

Bratislava 10. decembra (TASR) - Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava má pred stredajším zápasom v Lige majstrov najväčšie starosti so zraneniami hráčov. Vladimír Weiss pred duelom s Atleticom Madrid uviedol, že až večerný tréning rozhodne o tom, či budú hrať obranca Kevin Wimmer a stredopoliar Juraj Kucka. Otázniky má aj na ďalších postoch, ale v tomto prípade ide o to, ktorý z hráčov ho presvedčí o tom, aby hral v základnej zostave.Slovan je jedným z troch tímov, ktoré prehrali všetkých päť zápasov. Inkasoval 18 gólov – najviac z 36 tímov v ligovej fáze. Získať čo i len bod v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži bude nesmierne náročné. Tréner Weiss však verí, že sa jeho zverenci oprú o výkon z predchádzajúceho zápasu s AC Miláno (2:3)Weiss sa potom ešte vrátil k stánku domáceho tímu. Estadio Metropolitano ho ohúril:Atletico hrá v LM každú sezónu od ročníka 2013/14. Dvakrát sa dostal do finále, v rokoch 2014 a 2016 v ňom neuspel s mestským rivalom Realom. Tím trénera Diega Simeoneho vyradil vlani Inter Miláno v osemfinále, potom nestačil vo štvrťfinále na Borussiu Dortmund. "Colchoneros" boli v sezóne 2023/24 štvrtí v La Lige, čo je ich najnižšie umiestnenie od ročníka 2011/12, keď skončili na 5. mieste. Ale momentálne sú v lige tretí so stratou troch bodov na Barcelonu. "" povedal tréner Slovana.Do zápasu nebude môcť pre červenú kartu z predošlého duelu zasiahnuť stredopoliar Marko Tolič, v ligovom zápase v Žiline chýbali Slovanu pre zranenia Kucka a Wimmer. O tom, či nastúpia, rozhodnú najbližšie hodiny. "uviedol Weiss.Tréner Madridčanov a tréner Slovana majú jeden spoločný príbeh. Obaja trénujú, resp. trénovali svojich synov. Weiss mladší do zostavy po zápase s Manchestrom City zatiaľ nezasiahol, Giuliano Simeone patrí do základnej zostavy svojho otca.povedal kouč "belasých".Španielsky klub má veľkú kvalitu na každom poste, ale režisérom hry je Francúz Griezmann. O jeho kvalitách vie aj obranca Cesar Blackman:Kormidelník domáceho tímu zdôraznil, že jeho hráči nemôžu Slovan podceniť. "Nezaujíma ma koľko má bodov, ale hodnotím ho podľa kvality hry. Technicky možno nie sú na našej úrovni, ale určite ich nepodceníme. Majú dobré protiútoky, nato si musíme dať pozor. Musíme hrať rozumne."Simeone sa potom dozvedel aj o slovách, ktoré na jeho adresu uviedol tréner Weiss. "Ja tiež obdivujem trénera Weissa a aj keď súper zatiaľ v Lige majstrov prehráva, má kvalitu. Slovan má dobrý tím. Je to vidieť v lige, sú na prvom mieste. Futbal je nevyspytateľný."/vyslaný redaktor TASR Michal Runák wr /