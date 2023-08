Weissa potešil výkon, mrzí ho inkasovaný gól: Uvidíme o týždeň

Bratislava 25. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas play off v Európskej lige. Tréner Vladimír Weiss st. bol po štvrtkovom triumfe 2:1 nad Arisom Limassol spokojný, no mrzí ho inkasovaný gól. Za výkon však svojich zverencov pochválil.



Slovan proti cyperskému tímu viedol o dva góly zásluhou Marka Toliča a Davida Strelca, no v 73. minúte inkasoval z kopačky Mihalila Mayambelu. "Bol to ťažký zápas s kvalitným súperom. Víťazstvo 2:0 by bolo dobré, no 2:1 ma teší tiež. Podali sme výborný výkon, videli sme množstvo šancí na oboch stranách, ale boli sme futbalovejší. Vydržali sme vysoké tempo zápasu. Bol tam tímový duch aj s dobrými individuálnymi výkonmi. Uvidíme ako v odvete, pozeráme sa reálne, budeme tam musieť dať gól," uviedol tréner Slovana.



Pred zápasom nemohol rátať so srbským útočníkom Aleksandarom Čavričom, ktorého trápilo svalové zranenie, v základnej zostave nefiguroval ani Vladimír Weiss ml. Na trávnik sa dostal až v závere zápasu. Nehral ani gruzínsky stopér Guram Kašia, prednosť tentokrát dostal Kevin Wimmer. "Vlado nebol na 100 percent pripravený, rovnako ani Zmrhal. Pre mňa bolo ťažké nepostaviť Gurama, ale dal som šancu iným. Budem ich rotovať, všetko sú to výborní stopéri. Nemôžu hrať všetci," vysvetlil Weiss.



V útoku sa objavil od začiatku 18-ročný Nino Marcelli a výkonom nesklamal. Mal dve šance, v závere ho už chytali kŕče a z ihriska ho vyniesli na nosidlách. "Mal len kŕče, bude v poriadku. Je výborný, sebavedomý, je to veľký talent slovenského futbalu, máme z neho radosť. Ak bude dobre trénovať pri týchto hráčoch, je to veľký prísľub do budúcnosti," vyhlásil kormidelník "belasých."



Vo štvrtok sa opäť hralo pred vypredanou kulisou, tréner slovenského majstra poďakoval fanúšikom za podporu. Mrzí ho však inkasovaný gól. V 74. minúte si obrana "belasých" nedala pozor, nepostrážila si ofsajdovú líniu a Mayambela pohodlne znížil. "Tam zaspal Lucas Lovat, ale to sa stane. Musím si pozrieť aj Borjanov zákrok tesne pred tým, či mal ísť von z bránky. Ale podržal nás v iných situáciách."



Tréner Arisu Aleksej Špilevsky po zápase uviedol, že v odvete sa jeho mužstvo pokúsi zmazať gólové manko a postúpiť. Weiss poznamenal, že jeho zverenci to budú mať ťažké, ale verí im: "Nečaká náš nič ľahké. Oni si doma šance vypracujú, ale verím, že my tiež. Videl som dvojzápas Arisu s Rakowom (v 3. predkole LM - pozn.), kde bol Aris lepší. Poliaci mali viac šťastia a postúpili. Každý súper je iný, čakali sme presne to, čo hrali. Je to brejkové mužstvo. Verím, že Čavrič bude v poriadku, máme na to týždeň."