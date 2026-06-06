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Weissa potešili opory tímu a ocenil Pekaríka: Iba Messi, Ronaldo a on
Po remíze 2:2 spomenul pozitíva i negatíva a špeciálne vyzdvihol obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa po 20 rokoch v reprezentácii rozlúčil s najcennejším dresom.
Autor TASR
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Košice 6. júna (TASR) - Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa potešili v prípravnom zápase proti Čiernej Hore výkony lídrov tímu. Po remíze 2:2 spomenul pozitíva i negatíva a špeciálne vyzdvihol obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa po 20 rokoch v reprezentácii rozlúčil s najcennejším dresom.
Práve Pekaríkova rozlúčka s reprezentáciou bola hlavným motívom zápasu, ktorý ukončil júnový zraz národného tímu. Skúsený obranca s číslom 2, zišiel z ihriska symbolicky v 22. minúte a vystriedal ho Hugo Pavek. Tréner Vladimír Weiss, ktorý sa po 14 rokoch vrátil na lavičku reprezentačného tímu, predtým viedol Pekaríka v desiatkach reprezentačných zápasov vrátane pamätných MS 2010. „Hrať dvadsať rokov na reprezentačnej úrovni, to je obdivuhodné. To snáď spravili iba Ronaldo, Messi a „Peky.“ Je fantastické, čo dokázal. Mal dlhodobo kvalitu, úžasne pristupoval k povinnostiam. Z tohto pohľadu ma mrzí, že sme dnes nezvíťazili,“ poznamenal Weiss po poslednom reprezentačnom zápase Pekaríka.
Kormidelník slovenského tímu nemal počas júnového zrazu k dispozícii viacerých skúsených hráčov. Šancu dostalo niekoľko mladíkov a proti Čiernej Hore absolvovali reprezentačné debuty brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkai. Tí nadviazali na ďalších ako Dávid Krčík, Dominik Takáč či Roland Galčík, ktorí v reprezentácii debutovali v pondelňajšom zápase s Maltou. Celkovo dostalo počas dvoch júnových zápasov až desať reprezentačných debutantov.
Tím proti Čiernej Hore gólovo potiahli Róbert Boženík a Ondrej Duda, pochvala trénera smerovala aj k ďalším skúseným hráčom. „Slovensko nemá tridsať hráčov, ktorých môžete vybrať z klobúka a ľahko vyhráte. Verím, že v septembri budú všetci v poriadku a že vyskočia niektorí ako Hugo Pavek. Ten sa tiež ešte musí veľa učiť, ale má potenciál. Potešilo ma, že hráči ako Tomáš Suslov, Denis Vavro, Duda či Matúš Bero mali energiu a disciplínu a robili všetko pre tím. To sú v tomto stave nenahraditeľní hráči. Keď vypadnú Stano Lobotka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Leo Sauer či Martin Dúbravka, tak ich musíte nahradiť, no nie je to také jednoduché, ako si niekto myslí. Máme generáciu hráčov, ktorá je skvelá, no musia vyskočiť aj títo „Pavekovci.“ Tento zraz bol pre mňa veľmi poučný,“ netajil Weiss st. V stretnutí proti Čiernej Hore ho potešil zlepšený výkon, ale netajil ani rezervy. „S výkonom proti silnejšiemu súperovi som spokojný. Proti Malte tam boli tiež dobré výkony, ale aj slabšie. Dnes takisto,“ uviedol tréner SR.
Práve Pekaríkova rozlúčka s reprezentáciou bola hlavným motívom zápasu, ktorý ukončil júnový zraz národného tímu. Skúsený obranca s číslom 2, zišiel z ihriska symbolicky v 22. minúte a vystriedal ho Hugo Pavek. Tréner Vladimír Weiss, ktorý sa po 14 rokoch vrátil na lavičku reprezentačného tímu, predtým viedol Pekaríka v desiatkach reprezentačných zápasov vrátane pamätných MS 2010. „Hrať dvadsať rokov na reprezentačnej úrovni, to je obdivuhodné. To snáď spravili iba Ronaldo, Messi a „Peky.“ Je fantastické, čo dokázal. Mal dlhodobo kvalitu, úžasne pristupoval k povinnostiam. Z tohto pohľadu ma mrzí, že sme dnes nezvíťazili,“ poznamenal Weiss po poslednom reprezentačnom zápase Pekaríka.
Kormidelník slovenského tímu nemal počas júnového zrazu k dispozícii viacerých skúsených hráčov. Šancu dostalo niekoľko mladíkov a proti Čiernej Hore absolvovali reprezentačné debuty brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkai. Tí nadviazali na ďalších ako Dávid Krčík, Dominik Takáč či Roland Galčík, ktorí v reprezentácii debutovali v pondelňajšom zápase s Maltou. Celkovo dostalo počas dvoch júnových zápasov až desať reprezentačných debutantov.
Tím proti Čiernej Hore gólovo potiahli Róbert Boženík a Ondrej Duda, pochvala trénera smerovala aj k ďalším skúseným hráčom. „Slovensko nemá tridsať hráčov, ktorých môžete vybrať z klobúka a ľahko vyhráte. Verím, že v septembri budú všetci v poriadku a že vyskočia niektorí ako Hugo Pavek. Ten sa tiež ešte musí veľa učiť, ale má potenciál. Potešilo ma, že hráči ako Tomáš Suslov, Denis Vavro, Duda či Matúš Bero mali energiu a disciplínu a robili všetko pre tím. To sú v tomto stave nenahraditeľní hráči. Keď vypadnú Stano Lobotka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Leo Sauer či Martin Dúbravka, tak ich musíte nahradiť, no nie je to také jednoduché, ako si niekto myslí. Máme generáciu hráčov, ktorá je skvelá, no musia vyskočiť aj títo „Pavekovci.“ Tento zraz bol pre mňa veľmi poučný,“ netajil Weiss st. V stretnutí proti Čiernej Hore ho potešil zlepšený výkon, ale netajil ani rezervy. „S výkonom proti silnejšiemu súperovi som spokojný. Proti Malte tam boli tiež dobré výkony, ale aj slabšie. Dnes takisto,“ uviedol tréner SR.