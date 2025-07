Weissa proti Mostaru potešil výkon i výsledok: „Mužstvo ma prekvapilo“

Bratislava 23. júla (TASR) - Veľmi spokojný bol po úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov tréner Slovana Vladimír Weiss. Jeho hráči zdolali Zrinjski Mostar 4:0, hoci v prvých 20 minútach sa na ihrisku hľadali. Tréner slovenského šampióna verí v postup, no upozorňuje, že v odvete musí byť jeho mužstvo pozorné.



Slovan mal zápas pevne v rukách, hoci sa nevyhol rozpačitému úvodu. „Hrali sme pred fantastickými divákmi, ktorým ďakujem za to, že prišli v takom počte. Vážim si to, lebo to bolo len druhé predkolo a prišli aj napriek zlým výsledkom v príprave. Pretože pred zápasom som vedel, že nie sme ešte v optimálnej forme. Chýba nám ešte týždeň, aby sme hrali taký futbal, ktorý chceme. Som milo prekvapený výsledkom a od dvadsiatej minúty aj hrou. Nezačali sme dobre, boli sme nervózni, strácali sme veľa lôpt, to nebolo v poriadku. Potom sme dali úvodný gól a druhý, mužstvo sa upokojilo. Cez polčas som hráčom povedal, že musíme držať dobre loptu a že ku koncu ešte rozhodneme. To sa nám podarilo. Je to dobrý výsledok, ale nie je koniec, vo futbale sa môže stať všeličo. Ale je to výborný výsledok pred odvetou. Mostar ukázal, že vedia hrať futbal, sú to technickí futbalisti, vedia o sebe. Bilbija prakticky vyhral prvých 20 minút každý súboj s našimi obrancami, alebo defenzívnymi hráčmi, je to výborný hráč. Čiže budeme si na to dať pozor, budeme musieť byť ostražití, ale aj nebezpeční v útoku. V odvete nepôjdeme brániť, môžeme si dovoliť prehrať, ale budeme musieť byť aktívni a budeme chcieť rozhodnúť ten zápas tak, aby sme ho dohrali na postup. V prvom zápase sme ukázali v druhom polčase výborný futbal, výborné individuálne výkony, ale ako kolektív ma mužstvo prekvapilo, to som od nich chcel a čakám,“ uviedol tréner Slovana.







"Belasí" sa cez leto posilnili o piatich hráčov, v základnej zostave z nich nastúpil len Peter Pokorný. Presadil sa však aj striedajúci Mykola Kucharevič a do hry zasiahol ešte v prvom polčase aj Sandro Cruz, ktorý prihral na úvodný gól zápasu. „Nebudem hodnotiť jednotlivcov v dnešnom zápase. Samozrejme noví hráči si musia zvyknúť na tréningový proces, na život v meste, na mňa, na kolektív. Na ihrisko sa nedostal Alasana Yirajang, náš najdrahší prestup. Z tohto hľadiska som bol za neho smutný, pretože som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol, ale určite šancu dostane v najbližších zápasoch. Rozhodol som sa pre starú zostavu, skúsenosť. Máme tam kondičné deficity, či to je Blackman, ktorý neskoro prišiel, aj Sandro neskoro prišiel. Strelec mal nejaké problémy, príprava bola rozbitá, hoci sme ju absolvovali vo výborných podmienkach. Máme ešte troch či štyroch hráčov zranených. Ignatenko, Medveděv, Gajdoš. V tomto zápase sa ukázalo, čo pre mužstvo znamenajú Kašia s Vladom (Vladimír Weiss mladší - pozn). V takýchto zápasoch je tá emócia a tá skúsenosť nenahraditeľná. Milo som bol prekvapený ako vydržali fyzicky, ale Vlado odtrénoval celú prípravu, s chuťou hrá pre ľudí, on miluje tento klub a preto sa odovzdal. Keby sme inkasovali prví, tak sa trápime, ale takto som veľmi spokojný s výsledkom a s prístupom hráčov,“ dodal Weiss.







Problémy s obranou by však mal čoskoro vyriešiť Martin Erlič, ktorý v talianskej lige odohral 125 zápasov a bol súčasťou bronzového kádra Chorvátska na MS 2022. „Áno, čakáme Erliča, mal by prísť zajtra - pozajtra, takže verím, že to vyjde, aby som to nezakríkol. Ale vraj to je už urobené, takže sa na neho tešíme, ale takisto je po zranení. Bude potrebovať čas na to, aby hral,“ prezradil tréner ŠK.



Weiss však musel riešiť aj jednu nepríjemnosť, ešte v 1. polčase odstúpil z hry pre zranenie Zuberu. „Mal rozbité ústa išiel na kontrolu do nemocnice. Má podozrenie na slabší otras mozgu, asi bol otrasený a preto som striedal.“



Kormidelníka slovenského majstra potešila emócia hráčov i divákov, ale sám ju ukázal aj on. Po štvrtom góle dal najavo obrovskú radosť a práve po zásahu Kuchareviča sa zo všetkých zásahov tešil najviac. „To, že striedania vyšli, je fajn, niekedy sa to nestane. Ale som rád za všetkých hráčov, alebo som rád za to, že 4:0 je dobrý výsledok. Lebo 3:0 je ešte veľmi nebezpečné, 4:0 je lepšie. Ale takisto stať sa môže všeličo. Raz som vyhrával s Kajratom 3:0 a bolo päť minút do konca a remizovali sme 3:3. Čiže keď niečo podceníte, futbal vám to hneď vráti. Preto som sa radoval, lebo to bol veľmi dôležitý gól. Už by sme boli blázni, keby sme si to nechali ujsť, ale verím, že budeme pozorní, disciplinovaní a že postúpime.“