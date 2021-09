Weissa st. mrzeli najmä chyby: Na vysokej úrovni rozhodujú

Na snímke radosť hráčov Slovana po vyrovnávajúcom góle na 1:1 počas zápasu F-skupiny 1. kola skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Kodaň 16. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nemali dôvod hanbiť sa za výkon v úvodnom stretnutí v F-skupine Európskej konferenčnej ligy. Najmä v prvom polčase boli dánskemu favoritovi FC Kodaň viac než vyrovnaným protivníkom, no v rozhodujúcom okamihu sa nevyvarovali zaváhania a po štvrtkovej domácej prehre 1:3 nezískali v premiérovom vystúpení v hlavnej časti novovytvorenej súťaže ani bod.Po hlavičkách hosťujúceho Jonasa Winda a domáceho Ezekiela Hentyho sa hralo 1:1, zlomová situácia sa udiala krátko pred koncom prvého polčasu. "Belasí" stratili loptu v strede poľa, Wind vysunul do rýchlej kontry do voľného priestoru Pepa Biela, ten prihral Jensovi Stagemu a posledný menovaný do odkrytej bránky vsietil víťazný zásah. Po zmene strán ešte poistil výsledok Wind, ktorý dal svoj druhý gól v zápase z kontroverznej jedenástky.Tréner Vladimír Weiss st. neskrýval hrdosť na svojich zverencov:Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii zdôraznil potenciál Slovana:Obhajca titulu a líder Fortuna ligy privíta priebežne tretiu Žilinu, proti ktorej sa rozlúči s nekvalitným trávnikom na Tehelnom poli. V pondelok sa podľa Weissa st. začnú práce na novom trávniku.Slovan začal v EKL bez bodu rovnako ako gibraltársky zástupca Lincoln Red Imps, ktorý doma podľahol gréckemu klubu PAOK Solún 0:2. Úradujúci slovenský majster najbližšie nastúpi vo štvrtok 30. septembra o 21.00 SELČ na štadióne v Solúne, potom bude 21. októbra hostiť Lincoln.dodal Weiss st.