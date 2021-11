Weissa uspokojil len výsledok, Green: Skupina je totálne otvorená

Gibraltár 5. novembra (TASR) - Spokojnosť s výsledkom a splnenou úlohou získať proti outsiderovi v dvoch zápasoch plný počet bodov deklaroval tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. Slovenský majster v F-skupine Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 zdolal gibraltársky Lincoln Red Imps vonku 4:1 a doma pred dvoma týždňami 2:0, kouč "belasých" sa však opäť nevyhol kritike do vlastných radov.



Slovan je v tabuľke so siedmimi bodmi na druhom mieste o skóre pred rovnako sedembodovým PAOK Solún. Lídrom je deväťbodový FC Kodaň, Dáni vo štvrtok dokázali Grékom odplatiť domácu prehru 1:2 a rovnakým výsledkom uspeli v Solúne. Na poslednom mieste je Lincoln, ktorý prehral všetky štyri súboje.



O tretej výhre zo štyroch vzájomných duelov v pohárovej Európe v aktuálnej sezóne rozhodli dva góly anglického krídelníka Andreho Greena, presné zásahy pridali aj Aleksandar Čavrič a Samuel Mráz. "S víťazstvom musíme byť samozrejme spokojní, preň sme si prišli," povedal tréner Weiss. "Získať šesť bodov s Lincolnom bola naša povinnosť, ak chceme v skupine na niečo pomýšľať. Do zápasu sme však vstúpili katastrofálne, v piatej minúte sme mohli prehrávať 0:2. Hráčom som prízvukoval, že Lincoln pôjde agresívne, no my sme prehrávali osobné súboje pri štandardných situáciách, nevedeli sme si vypočítať dobrý odskok, či už Guram Kašia alebo Myenty Abena urobili v strede obrany veľké chyby. Na tom musíme popracovať. Niektorí hráči, ktorí nehrávali veľa, dostali šancu a mohli sa ukázať, no nie všetci hrali tak, ako som si predstavoval. Súper nás mohol potrestať, no my samozrejme máme takú kvalitu, že dáme góly. Potom však zase prišla nepozornosť a úplne zbytočný gól do šatne po tej istej chybe. Na tom musíme pracovať, to je práca nás trénerov, aby sme na to hráčov upozorňovali. Vždy som nahnevaný, keď urobíme hlúpu chybu. Urobili sme ich dosť, pritom sme mohli zápas relatívne pokojne dohrať, resp. si ho dirigovať. Na druhej strane sme mali dobré šance, ktoré či už Andre Green, Aleksandar Čavrič či Samuel Mráz premenili, tak by to malo byť," citoval Weissovo pozápasové hodnotenie oficiálny web ŠK.



Tréner Slovana zopakoval presne to, čo aj po predchádzajúcom zápase na Tehelnom poli: "S takýmto súperom uspieť je naša povinnosť, aj keď sa snažili a gibraltársky futbal išiel hore. Našou povinnosťou však bolo získať šesť bodov a vyhrať aj väčším rozdielom, čo sa nám podarilo. Vďaka tomu ideme domov spokojní, no ja spokojný nie som. S výsledkom som spokojný, ale čo sa týka hry, musíme hrať lepšie, ak chceme doma pomýšľať na víťazstvo nad PAOK, čo bude veľmi ťažký zápas. Verím, že nás ľudia prídu podporiť a bude dobrá atmosféra, musíme sa na to dobre pripraviť. V nedeľu nás čaká najprv v lige Ružomberok, potom s PAOK musíme hrať tak ako v Grécku a ešte o 30 percent lepšie. Skupina je otvorená tým, že každý bude proti Lincolnu rátať so šiestimi bodmi, každý na tom pracuje a počíta s tým. My keď chceme niečo uhrať a rozmýšľať, musíme doma zdolať PAOK. Uvidíme, čo by bolo potom potrebné v poslednom zápase."



Slovan v EKL opäť gólovo potiahol Green, ktorý je so štyrmi presnými zásahmi na spoločnom prvom mieste poradia najlepších strelcov Európskej konferenčnej ligy. "Som skutočne šťastný, v prvom rade z tímového víťazstva. Pre mňa je skvelé prispieť k nemu dvomi gólmi," uviedol Green. "Vpredu sme sa s Čakim a Ezom snažili plniť to, čo od nás tréner vyžadoval, a chceli sme byť nebezpeční pre súperovu obranu. Z toho prišli aj moje góly, najmä ten druhý som si v dobrom slova zmysle vychutnal. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že vstup sme naozaj nemali dobrý a ak by súper využil jednu zo svojich šancí, mohlo sa to vyvíjať inak. Preto treba zostať na zemi a vidieť pozitíva i negatíva. Dôležité je, že sme ako tím zareagovali na nevydarený úvod a rýchlo sme sa dostali do zápasu. Osobne si doslova užívam európske zápasy, teším sa, že som v skupine pomohol tímu štyrmi gólmi. Verím, že budem ešte platnejší v Európe i v lige. Skupina je totálne otvorená, dnes bolo kľúčové vyhrať. Vďaka tomu má najbližší zápas s PAOK ešte väčší náboj. Je to ťažký súper, no v Solúne sme sa presvedčili, že s nimi môžeme hrať. Aj teraz sa pobijeme o dobrý výsledok."



Hostí podržal aj brankár Adrián Chovan, ktorý hneď v úvode zneškodnil veľkú šancu Lincolnu, keď dokázal zareagovať na hlavičku Kikeho Gomeza do svojho protipohybu: "Pri tej prvej šanci Lincolnu z tretej minúty som pôvodne uvažoval, že pôjdem do centrovanej lopty, no napokon som vyhodnotil, že bude lepšie zostať. Pokúsil som sa zareagovať a zasiahnuť, čo sa mi podarilo. Z dorážky to potom prestrelil, čo bolo aj šťastie. Čo sa týka priameho kopu z druhého polčasu, snažil som sa neurobiť rovnakú chybu ako v Berne, nešiel som hneď za múr. Walker má dobrú techniku, to vieme všetci, trafil to dobre a priznávam, mohol som to riešiť istejšie. Loptu sa mi však podarilo ´škrknúť´ a odrazila sa von od brvna. Celkovo môžem zrejme za všetkých chalanov povedať, že z tohto víťazstva sa veľmi tešíme. Ak sme chceli pomýšľať na ďalšie boje v skupine, museli sme na Gibraltári naplno bodovať. Ďalej nás čaká v nedeľu liga a potom po reprezentačnej pauze už doma PAOK, verím, že to bude skutočný futbalový sviatok. Chceme sa ďalej biť o našu šancu v skupine."