Weissov štart je ohrozený, pre zranenie nedohral duel so Žilinou

Bratislava 20. marca (TASR) - Účasť slovenského futbalového reprezentanta Vladimíra Weissa v úvodných zápasoch kvalifikácie MS 2022 je vážne ohrozená. Krídelník bratislavského Slovana nedohral sobotný fortunaligový duel proti MŠK Žilina (2:2) pre svalové zranenie.



Weiss nastúpil v základnej zostave "belasých", no musel striedať už v 37. minúte. Prvé správy hovorili o nakopnutom lýtku, problémy však môžu byť vážnejšie. "Vladimír Weiss sa sám vypýtal dole, hlásil svalový problém. Po stretnutí bol veľmi sklamaný. Ťažko povedať, aké je to vážne, na prvý dojem to však nevyzerá ako malé zranenie. Je to však len prvý pocit, viac ukážu vyšetrenia," uviedol po stretnutí pre klubový web tréner Slovana Darko Milanič.



Tridsaťjedenročný Weiss figuruje v nominácii reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča na úvodné tri zápasy kvalifikácie MS. Jeho absencia by bola ďalšiu stratou pre národný tím, pre zranenia ho nemôžu posilniť ani kapitán Marek Hamšík a brankár Marek Rodák a po nových prípadoch koronavírusu v tíme Interu Miláno pravdepodobne nebude k dispozícii ani stopér Milan Škriniar. Slovensko vstúpi do kvalifikácie v stredu 24. marca o 20.45 SEČ duelom v Nikózii proti domácemu Cypru (Štadión GSP), následne odohrá na trnavskom Štadióne Antona Malatinského zápasy s Maltou (sobota 27. marca, 20.45) a Ruskom (utorok 30. marca, 20.45).