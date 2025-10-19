< sekcia Šport
Weissovci vyzdvihli po derby disciplínu, Procházku nahneval Marcelli
Derby prinieslo emotívne momenty hneď v úvode a aj v samom závere. Marcelli strelil gól na 2:0 pre Slovan pod domácim kotlom a oslavoval provokatívne, čím naštartoval hromadnú šarvátku.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Kapitán bratislavského futbalového Slovana Vladimír Weiss ml. po derby v Trnave povedal, že „belasí“ zvíťazili 2:0 vďaka tomu, že zápas zvládli lepšie po mentálnej stránke. Podľa trénera Spartaka Michala Ščasného rozhodla pravdepodobne červená karta a stredopoliara domácich Romana Procházku nahnevala gólová oslava Nina Marcelliho.
Derby medzi Trnavou a Slovanom napísalo v sobotu svoju 177. kapitolu. Radí sa k tým vypredaným, aj keď pre bezpečnostné opatrenia neboli fanúšikom k dispozícii všetky sektory. Obe mužstvá mali v prvom polčase z čoho skórovať, no vyloženú tutovku si nevypracovali. O jeden z kľúčových momentov stretnutia sa postaral Mikovič, keď v nadstavenom čase prvého polčasu mimo diania okolo lopty zasiahol rukou do tváre Blackmana. Rozhodca Gemzický si situáciu pozrel na videu a kapitána Spartaka vylúčil.
„Samozrejme, mám pre neho (Mikoviča, pozn.) pochopenie. Ja som sa ho pýtal, čo spravil, a povedal, že to nebolo na červenú kartu. Dnes sme potvrdili kvalitu, ktorú máme. Zápas sme kontrolovali, aj keď niekedy musíme hrať lepšie, keď mám o hráča viac. Trnava hrala potom taký vabank, že nás pressovala a hrala do plných, čo sa za pomoci divákov zjednoduší. Bolo síce vypredané, ale atmosféra tu niekedy býva lepšia. Ja verím, že na najbližšom derby u nás vypredáme štadión aj my. Musím poďakovať našim ľuďom, ktorých sme cítili celý zápas,“ povedal po derby Weiss ml.
Pred 17-tisícovou kulisou, najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny Niké ligy, skóroval ako prvý v 60. minúte ľavý obranca hostí Cruz, keď gólovou hlavičkou zužitkoval výstavný center Barseghjana. Záverečné minúty patrili striedajúcim hráčom Slovana, keď Šporar trafil tyč, ale Marcelli sa v úniku nemýlil. „Otec nám hovoril, že musíme zápas zvládnuť hlavne v hlavách, že sa nemôžeme nechať vyhecovať fanúšikmi a spraviť chybu, akej som sa dopustil ja v minulosti. V hlavách sme to zvládli viac ako oni, a preto sme zvíťazili. Vedel som, že ľudia mi budú nadávať, protihráči ma budú provokovať, takže som skúsil opak, že ja budem ten pokojný a aj mužstvo to zvládlo,“ pokračoval kapitán úradujúceho majstra.
Slovan tak zvíťazil v treťom ligovom vystúpení po sebe a ako jediný nezdolaný tím vedie tabuľku o dva body pred Dunajskou Stredou a Žilinou, teda mužstvami, ktoré sa stretnú už v nedeľu. „Belasí“ budú mať po 11. kole odohraté o dva zápasy menej ako aktuálne druhý a tretí tím tabuľky. Weiss ml. považuje doterajší priebeh sezóny za úspešný: „Ešte pár týždňov dozadu sa hovorilo o nejakej kríze, ale myslím si, že sezóna sa zatiaľ vyvíja fantasticky, až na ten dvojzápas s Kajratom. Teším sa, že tú šnúru v lige ťaháme, budeme chcieť zostať nezdolaní čo najdlhšie. A prečo neskúsiť aj celú ligovú sezónu?“
V ofenzíve mal pôvodne spolupracovať aj s Mykolom Kucharevyčom, ktorý sa však počas rozcvičky zranil. „Pri streľbe si natrhol sval, hneď zacítil bolesť, tak sme museli reagovať. Rozhodol som sa pre Roba Maka, mal som viacero možností, ale Andraž Šporar nebol úplne rozcvičený a nie je v plnom tréningu taký čas, aby som ho dal na takýto ťažký zápas od začiatku. Robo odviedol penzum práce. Mykola Kucharevyč bude chýbať tri až päť týždňov, aspoň podľa toho, čo mi hovoril, že pocítil natrhnutie, čiže to bude natrhnutý sval,“ prezradil tréner hostí Weiss st.
Jeho zverenci videli žltú kartu len dvakrát, zatiaľ čo hráčom Spartaka rozdal Gemzický sedem kariet. „Ohľadom disciplíny som začínal u Vlada, Ignatenka, Ibrahima, Barseghyana. Sú emoční hráči, ktorí majú sklony k tomu, aby vybuchli, čo sa nám vypomstilo v Lige majstrov. Boli sme veľmi disciplinovaní. Videli sme prvý zákrok Holíka na Vlada, ktorý bol pokojný. Hovoril som mu, že čím viacej ho budú kopať a ľudia na neho pískať, tým lepšie pre nás. Až v poslednej minúte bola zbytočná šarvátka, ale to už bolo rozhodnuté. Sme radi, že sme neinkasovali, pretože defenzíva nám nie vždy vychádzala,“ dodal kormidelník mužstva z Tehelného poľa.
Spartak ťahá v domácom prostredí sériu troch ligových prehier bez streleného gólu. Predtým na Štadióne Antona Malatinského podľahol 0:1 Michalovciam a 0:3 Dunajskej Strede. Na víťazstvo v lige čaká tri zápasy. „Nemôžeme urobiť takúto chybu. Nechcem absolútne riešiť, kto to urobil, ale prečo to urobil. Samozrejme, proti Slovanu hrať o jedného menej je veľká nevýhoda. My sme tú emóciu mali, ale nastal okamih, v ktorom sa pravdepodobne rozhodol zápas. Aj v druhom polčase sme však mali príležitosti na to, aby sme aspoň vyrovnali. Sila mužstva je obrovská, musíme mať hlavy hore a veriť tomu, čo robíme, a ono sa to obráti,“ vyjadril sa tréner domácich Ščasný.
Spartakovci vstúpili do derby agresívne a dve karty mali na konte už v 5. minúte. „Hrali sme doma pred vypredaným štadiónom, to sa pýtalo. Jasné, niektoré zákroky boli na hrane, oni síce spadli na dve minúty, ale neprišlo k nijakému zraneniu. Napriek tomu sme si v prvom polčase vytvárali náznaky šancí, optický tlak a boli sme lepší. Ťažko sa hrá proti Slovanu o jedného menej. Vedeli sme, že budú v druhom polčase držať loptu. Chceli sme hrať na brejky a po zisku lopty ísť rýchlo do protiútoku. Škoda prvého gólu, lebo nebol to nejaký tlak. Naši fanúšikovia vypredali štadión už niekoľko dní dopredu a hnali nás do konca, boli fantastickí. Aj preto sme aj o desiatich dokázali Slovan zatlačiť a mrzí ma to aj kvôli nim, lebo aj oni si zaslúžili viac,“ reagoval stredopoliar Trnava Procházka, ktorý si prevzal kapitánsku pásku po vylúčenom Mikovičovi.
Derby prinieslo emotívne momenty hneď v úvode a aj v samom závere. Marcelli strelil gól na 2:0 pre Slovan pod domácim kotlom a oslavoval provokatívne, čím naštartoval hromadnú šarvátku. „Mne sa nepáči, keď sa radujú pred našimi divákmi. Jasné, chápem emócie, ale ja keby dám gól, tak sa idem potešiť s našimi fanúšikmi. Nemyslím si, že je v poriadku, že im tam ukazuje, aby boli ticho a podobné veci. V poriadku, dal gól, nabehol si a krásne to zakončil. Trošku ma to nahnevalo, ale je to ešte mladý chalan, možno sa poučí,“ dodal Procházka.
Derby medzi Trnavou a Slovanom napísalo v sobotu svoju 177. kapitolu. Radí sa k tým vypredaným, aj keď pre bezpečnostné opatrenia neboli fanúšikom k dispozícii všetky sektory. Obe mužstvá mali v prvom polčase z čoho skórovať, no vyloženú tutovku si nevypracovali. O jeden z kľúčových momentov stretnutia sa postaral Mikovič, keď v nadstavenom čase prvého polčasu mimo diania okolo lopty zasiahol rukou do tváre Blackmana. Rozhodca Gemzický si situáciu pozrel na videu a kapitána Spartaka vylúčil.
„Samozrejme, mám pre neho (Mikoviča, pozn.) pochopenie. Ja som sa ho pýtal, čo spravil, a povedal, že to nebolo na červenú kartu. Dnes sme potvrdili kvalitu, ktorú máme. Zápas sme kontrolovali, aj keď niekedy musíme hrať lepšie, keď mám o hráča viac. Trnava hrala potom taký vabank, že nás pressovala a hrala do plných, čo sa za pomoci divákov zjednoduší. Bolo síce vypredané, ale atmosféra tu niekedy býva lepšia. Ja verím, že na najbližšom derby u nás vypredáme štadión aj my. Musím poďakovať našim ľuďom, ktorých sme cítili celý zápas,“ povedal po derby Weiss ml.
Pred 17-tisícovou kulisou, najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny Niké ligy, skóroval ako prvý v 60. minúte ľavý obranca hostí Cruz, keď gólovou hlavičkou zužitkoval výstavný center Barseghjana. Záverečné minúty patrili striedajúcim hráčom Slovana, keď Šporar trafil tyč, ale Marcelli sa v úniku nemýlil. „Otec nám hovoril, že musíme zápas zvládnuť hlavne v hlavách, že sa nemôžeme nechať vyhecovať fanúšikmi a spraviť chybu, akej som sa dopustil ja v minulosti. V hlavách sme to zvládli viac ako oni, a preto sme zvíťazili. Vedel som, že ľudia mi budú nadávať, protihráči ma budú provokovať, takže som skúsil opak, že ja budem ten pokojný a aj mužstvo to zvládlo,“ pokračoval kapitán úradujúceho majstra.
Slovan tak zvíťazil v treťom ligovom vystúpení po sebe a ako jediný nezdolaný tím vedie tabuľku o dva body pred Dunajskou Stredou a Žilinou, teda mužstvami, ktoré sa stretnú už v nedeľu. „Belasí“ budú mať po 11. kole odohraté o dva zápasy menej ako aktuálne druhý a tretí tím tabuľky. Weiss ml. považuje doterajší priebeh sezóny za úspešný: „Ešte pár týždňov dozadu sa hovorilo o nejakej kríze, ale myslím si, že sezóna sa zatiaľ vyvíja fantasticky, až na ten dvojzápas s Kajratom. Teším sa, že tú šnúru v lige ťaháme, budeme chcieť zostať nezdolaní čo najdlhšie. A prečo neskúsiť aj celú ligovú sezónu?“
V ofenzíve mal pôvodne spolupracovať aj s Mykolom Kucharevyčom, ktorý sa však počas rozcvičky zranil. „Pri streľbe si natrhol sval, hneď zacítil bolesť, tak sme museli reagovať. Rozhodol som sa pre Roba Maka, mal som viacero možností, ale Andraž Šporar nebol úplne rozcvičený a nie je v plnom tréningu taký čas, aby som ho dal na takýto ťažký zápas od začiatku. Robo odviedol penzum práce. Mykola Kucharevyč bude chýbať tri až päť týždňov, aspoň podľa toho, čo mi hovoril, že pocítil natrhnutie, čiže to bude natrhnutý sval,“ prezradil tréner hostí Weiss st.
Jeho zverenci videli žltú kartu len dvakrát, zatiaľ čo hráčom Spartaka rozdal Gemzický sedem kariet. „Ohľadom disciplíny som začínal u Vlada, Ignatenka, Ibrahima, Barseghyana. Sú emoční hráči, ktorí majú sklony k tomu, aby vybuchli, čo sa nám vypomstilo v Lige majstrov. Boli sme veľmi disciplinovaní. Videli sme prvý zákrok Holíka na Vlada, ktorý bol pokojný. Hovoril som mu, že čím viacej ho budú kopať a ľudia na neho pískať, tým lepšie pre nás. Až v poslednej minúte bola zbytočná šarvátka, ale to už bolo rozhodnuté. Sme radi, že sme neinkasovali, pretože defenzíva nám nie vždy vychádzala,“ dodal kormidelník mužstva z Tehelného poľa.
Spartak ťahá v domácom prostredí sériu troch ligových prehier bez streleného gólu. Predtým na Štadióne Antona Malatinského podľahol 0:1 Michalovciam a 0:3 Dunajskej Strede. Na víťazstvo v lige čaká tri zápasy. „Nemôžeme urobiť takúto chybu. Nechcem absolútne riešiť, kto to urobil, ale prečo to urobil. Samozrejme, proti Slovanu hrať o jedného menej je veľká nevýhoda. My sme tú emóciu mali, ale nastal okamih, v ktorom sa pravdepodobne rozhodol zápas. Aj v druhom polčase sme však mali príležitosti na to, aby sme aspoň vyrovnali. Sila mužstva je obrovská, musíme mať hlavy hore a veriť tomu, čo robíme, a ono sa to obráti,“ vyjadril sa tréner domácich Ščasný.
Spartakovci vstúpili do derby agresívne a dve karty mali na konte už v 5. minúte. „Hrali sme doma pred vypredaným štadiónom, to sa pýtalo. Jasné, niektoré zákroky boli na hrane, oni síce spadli na dve minúty, ale neprišlo k nijakému zraneniu. Napriek tomu sme si v prvom polčase vytvárali náznaky šancí, optický tlak a boli sme lepší. Ťažko sa hrá proti Slovanu o jedného menej. Vedeli sme, že budú v druhom polčase držať loptu. Chceli sme hrať na brejky a po zisku lopty ísť rýchlo do protiútoku. Škoda prvého gólu, lebo nebol to nejaký tlak. Naši fanúšikovia vypredali štadión už niekoľko dní dopredu a hnali nás do konca, boli fantastickí. Aj preto sme aj o desiatich dokázali Slovan zatlačiť a mrzí ma to aj kvôli nim, lebo aj oni si zaslúžili viac,“ reagoval stredopoliar Trnava Procházka, ktorý si prevzal kapitánsku pásku po vylúčenom Mikovičovi.
Derby prinieslo emotívne momenty hneď v úvode a aj v samom závere. Marcelli strelil gól na 2:0 pre Slovan pod domácim kotlom a oslavoval provokatívne, čím naštartoval hromadnú šarvátku. „Mne sa nepáči, keď sa radujú pred našimi divákmi. Jasné, chápem emócie, ale ja keby dám gól, tak sa idem potešiť s našimi fanúšikmi. Nemyslím si, že je v poriadku, že im tam ukazuje, aby boli ticho a podobné veci. V poriadku, dal gól, nabehol si a krásne to zakončil. Trošku ma to nahnevalo, ale je to ešte mladý chalan, možno sa poučí,“ dodal Procházka.