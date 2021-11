Weissovi chýbala v hre dravosť: Pri lepšom dni sme mohli vyhrať

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovan nestrelil v kľúčovom zápase EKL doma proti PAOK Solún gól a nevyužil šancu na postup. Zároveň ju však po remíze 0:0 ani nestratil a o postup do šestnásťfinále sa pobije v poslednom kole. PAOK má však jednoduchšiu pozíciu, keďže doma privíta outsidera z Gibraltáru Lincoln Red Imps, „belasých“ čaká náročná úloha na štadióne Parken v Kodani.



Trénera Vladimíra Weissa st. po zápase mrzelo najmä to, že jeho zverenci neboli smerom dopredu viac odvážnejší: "Chceli sme vyhrať, chceli sme byť aktívnejší, ale chýbala nám dravosť a kvalita vpredu. Ale mužstvo som pochválil. Dôvodov, prečo sa to nepodarilo, je viac. Málo sme hrali smerom dopredu na Hentyho, či Vlada (Weissa - pozn.). Mali sme veľkú šancu po strele Medveděva, nejaké pološance, ale tie mali aj hostia. Remíza je asi spravodlivá, ale pre nás je to málo."







Kodaň si po triumfe nad Lincolnom zabezpečila postup do osemfinále ako víťaz skupiny, mužstvá z druhých priečok si o postup do osemfinále vyraďovacej fázy zahrajú proti tímom, ktoré skončia na treťom mieste v skupinách Európskej ligy. "Matematika je jednoduchá, musíme vyhrať v Kodani, PAOK tuším doma nemôže vyhrať o viac ako o tri góly. Vo futbale je možné všetko. U nás Kodaň vyhrala, ale nebola taká dominantná. Stať sa môže všetko, pôjdeme hrať na riziko a na víťazstvo a budeme hrať uvoľnenejšie. Môžeme len získať. My sa na zápas tešíme, bude plný štadión. Kodaň vyhrala skupinu, môže hrať otvorene, bude dobrý futbal. PAOK hrá síce doma, ale nie je nikde napísané, že vyhrá 5:0, alebo 6:0," povedal Weiss.



Tréner Slovana sa v zápase snažil niečo zmeniť aj striedaniami, Greena so Zmrhalom nahradil Čavričom a Dražičom. "Útoční hráči už boli unavení. Chceli sme sa cez krídla dostať na súpera, ale nedostali sme sa do toho priestoru. Každý tréner verí v to čo strieda, chceli sme to oživiť. Mali sme čakať do 80. minúty a potom aj zariskovať. Ale ak sme otvorili hru, súper bol veľmi nebezpečný. Ale dalo sa s nimi hrať lepšie ak by sme boli ofenzívnejšie drzejší. Mali sme málo nábehov. Snažili sme sa, otázka, je či to bol náš strop. Keď sme hrali v Berne predkolo Ligy majstrov, tak Vlado aj Henty boli v lepšej kondícii ako dnes. Ale zranili sa a niekedy nie je ľahké vrátiť sa. Ale veril som Hentymu, že dnes urobí jeden dva brejky, ale strážili ho. Je to škoda, ale rešpektujeme súpera. Zázraky sa dejú a my chceme ísť do Kodane vyhrať. Škoda, že dnes neboli ľudia, verím, že by nám pomohli. V prvom polčase nás hostia dobre napádali, my sme chceli hrať rozumne. Aj my sme si sadli niekedy dozadu a čakali sme. PAOK ožil v závere keď nám už dochádzali sily. Ale pri lepšom dni sme ich dnes mohli zdolať," uviedol tréner Slovana.



Ten v zápase nemohol počítať so stredopoliarom Jabom Kankavom, ktorému zomrela mama a musel odcestovať domov do Gruzínska. Nahradili ho v strede bola až dvaja defenzívni hráči Rabiu a Uche Agbo. "Ibi aj Uche boli silní, obaja hrali výborne. Jaba chýbal, ale je to skvelý človek a zasiahlo ho to," povedal Weiss.



Jedným z najlepších hráčov Slovana v zápase bol Kankavov krajan Guram Kašia, ktorý niekoľkokrát zastavil sľubné šance Solúnčanov. "Veľmi dobre sme bránili, ale v ofenzíve sme nemali toľko príležitostí. Na gól to nestačilo. Remízu považujem za spravodlivú," uzavrel gruzínsky obranca.