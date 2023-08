Wellens celkovým víťazom Okolo Beneluxu, záverečná etapa pre Mohoriča

Okolo Beneluxu – 5. etapa (Reimst – Bilzen, 187,3 km):



1. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious) 4:11:15 h, 2. Matteo Trentin (Tal./SAE Team Emirates), 3. Sören Kragh Andersen (Dán./Alpecin-Deceuninck), 4. Jasper De Buyst (Belg./Lotto Dstny), 5. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 6. Jasper Stuyven (Belg./Lidl-Trek) všetci rovnaký čas ako víťaz



konečné poradie po 5. etape: 1. Tim Wellens (Belg./SAE Team Emirates) 15:51:52 h, 2. Florian Vermeersch (Belg./Lotto Dstny) +23 s, 3. Yves Lampaert (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Jasper Stuyven (Belg./Lidl-Trek) obaja +30, 5. Mike Teunissen (Hol./Intermarché-Circus-Wanty) +31, 6. Marc Hirschi (Švaj./SAE Team Emirates) +33





Bilzen 27. augusta (TASR) - Belgický cyklista Tim Wellens sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Beneluxu. Jazdec SAE Team Emirates si v záverečnej 5. etape udržal na čele poradia 23-sekundový náskok pred krajanom Florianom Vermeerschom (Lotto Dstny). Podujatie vyhral už tretíkrát v kariére.Nedeľná 187,3 km dlhá etapa z Reimst do Bilzenu sa stala korisťou Slovinca Matej Mohoriča, ktorý zvíťazil po úspešnom útoku na poslednom kilometri. Pretekár tímu Bahrain Victorious triumfoval pred Talianom Matteom Trentinom (SAE Team Emirates) a Dánom Sörenom Kraghom Andersenom (Alpecin-Deceuninck).Preteky museli prerušiť po proteste jazdcov na čele s Wellensom. Tí kritizovali organizátorov za to, že ich nechali v záverečnej etape jazdiť po úzkych a príliš nebezpečných cestách. Nepáčil sa im najmä finiš na posledných piatich kilometroch. Usporiadatelia zareagovali na protest tým, že do celkovej klasifikácie zobrali poradie na méte 5 km pred cieľom. To zasa nahnevalo Mohoriča, ktorý týmto rozhodnutím prišiel o šancu bojovať o celkový triumf.