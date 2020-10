Wellens vyhral 5. etapu Vuelty, Roglič si udržal červený dres

Sabinanigo 24. októbra (TASR) - Belgický cyklista Tim Wellens zvíťazil v sobotňajšej 5. etape 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Lotto-Soudal zvládol 184,4 km dlhú trať z Huesy do Sabinaniga za 4:19:25 h. Druhý finišoval Francúz Guillaume Martin (Cofidis) a tretí skončil Holanďan Thymen Arensman (Sunweb). Červený dres si udržal Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma.



Úvodné dve tretiny trate išli po zvlnenom teréne, no v záverečnej čakali cyklistov tri vrchárske prémie Alto de Vio (2. kat., 13,5 km, 4,7%), Alto de Fanlo (6,4 km, 4,6%) a Alto de Petralba (8,7 km, 5,2%). Nasledoval dlhý zjazd a tesne pred cieľom krátke, no ostré nekategorizované stúpanie so sklonom cez 10%. Hneď od štartu sa mohutne útočilo a čoskoro vznikol štrnásťčlenný únik, do ktorého sa dostali napríklad Guillaume Martin (Cofidis), Rui Costa (SAE-Team Emirates) či Omar Fraile (Astana). Pelotón ich však nechcel nechať odísť, náskok skupiny bol aj po 50 km len niečo vyše polminúty a o ďalších tridsať bolo všetko opäť pokope.



Pred prvým kopcom Alto de Vio sa odtrhla dvanásťčlenná skupina, z ktorej sa na stúpaní vyprofilovali traja pretekári v úniku. na čele išli Thymen Arensman (Sunweb) a Tim Wellens (Lotto Soudal), po pár kilometroch sa k nim pridal aj Guillaume Martin (Cofidis) a táto trojica si už dokázal vypracovať náskok pred hlavným poľom. Na druhom stúpaní na Alto de Fanlo mali k dobru 2:47 minúty a 25 km pred cieľom už takmer štyri. Vedúca skupina dobre spolupracovala aj na záverečnom kopci Alto de Petralba i následnom zjazde a keď mala aj desať kilometrov pred cieľom k dobru vyše dve minúty, pretekári Jumba, ktorí ťahali pelotón, prestali s jej prenasledovaním. V záverečnom dojazde do cieľa zaútočil najprv Arensman, no po ňom nastúpil Wellens a získal prvý triumf v sezóne.



V závere sa rozbehol súboj aj medzi favoritmi, cenné sekundy získal Roglič, ktorý došpurtoval na štvrtom mieste. V závere prišlo k pádu, na zemi skončil víťaz 3. etapy Dan Martin z Írska a Španiel Ion Izagirre.