Wellington Phoenix opäť mieria do austrálskeho exilu

Sydney 27. októbra (TASR) - Futbalisti novozélandského Wellingtonu Phoenix sa opäť presunú do Austrálie, kde sa budú v tzv. bubline pripravovať na štart novej sezóny tamojšej A-League. K podobnému kroku pristúpili aj v uplynulej sezóne poznačenej pandémiou ochorenia COVID-19.



Hráči Phoenix strávili vyše tri mesiace v "exile", aby mohli dokončiť ročník 2019/2020. Od budúceho týždňa sa budú pripravovať v Novom Južnom Walese. Nová sezóna sa mala začať už pred dvoma mesiacmi, pandémia koronavírusu jej štart oddialila zatiaľ do 27. decembra. Wellington v oficiálnom stanovisku uviedol, že by chcel odohrať domácej zápasy na Novom Zélande, ak sa podarí vytvoriť "transtasmánsku cestovnú bublinu".



V minulej sezóne skončil po základnej časti tretí Wellington hneď v 1. kole play off. Po návrate na Nový Zéland musela byť celá výprava dva týždne v povinnej karanténe, kým sa jej členovia opäť mohli stretnúť s rodinami. Informovala agentúra AP.