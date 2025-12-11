Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Šport

Wembanyama by mohol pomôcť Spurs v semifinále Pohára NBA

.
Victor Wembanyama zo San Antonio Spurs (v strede) reaguje na hru počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA Cup proti Los Angeles Lakers v stredu 10. decembra 2025 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Wembanyamu vyradilo takmer na mesiac z hry natiahnuté ľavé lýtko, svojmu tímu chýbal v 12 zápasoch.

Autor TASR
Los Angeles 11. decembra (TASR) - Basketbalistom San Antonia Spurs môže v semifinálovom stretnutí Pohára NBA proti Oklahome City Thunder potenciálne pomôcť Victor Wembanyama. Návrat 21-ročnej francúzskej podkošovej opory naznačil tréner Mitch Johnson.

Wembanyamu vyradilo takmer na mesiac z hry natiahnuté ľavé lýtko, svojmu tímu chýbal v 12 zápasoch. „Má za sebou intenzívny deň a uvidíme, ako na to zareaguje. Je hlavnou oporou nášho tímu, ale potrebuje k tomu aj spoluhráčov,“ citovala agentúra AP Johnsona. Francúzsky reprezentant patrí k oporám Spurs, v priemere dosahuje v zápasoch na 26,2 bodu, 12,9 doskoku a 4 asistencie.
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli